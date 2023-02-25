Deprem öfkesi Fenerbahçe stadına taştı: Hükümet istifa

Kahramanmaraş merkezli depremleri sonrasında iktidara yönelik öfke tribüne de yansıdı. Fenerbahçe taraftarları, Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” sloganları attı.

Görsel: Twitter

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı 44 bin 218. Henüz tamamlanmayan hasar tespitlere göre yıkık ve yıkılacak bina sayısıysa 164 bin 321.

Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon gerekçesiyle hükümete karşı öfke var.

Öfke, tribüne de yansıdı. Süper Lig’in 23’üncü hafta erteleme maçında Fenerbahçe’nin Konyaspor’u konuk ettiği maçtan önce Fenerbahçe taraftarları, “Hükümet istifa” diye bağırdı.

Atılar bir başka slogan da şöyleydi: “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!”

Fenerbahçe tribünleri: "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!" pic.twitter.com/wdko9mpzxL — Tek Yol FENER (@TekYolFener) February 25, 2023

Sonrasında takımını destekleyen taraftarlar, Fenerbahçe’nin 2-0 önde kapattığı ilk yarının bitiş düdüğüyle yeniden “Hükümet istifa” diye slogan attı. Yayıncı kuruluş Bein Sports sesi kıssa da ekran başındakilerin sloganı duymasını engelleyemedi.

Depremin etkilediği şehirlere destek mesajı

Fenerbahçeli futbolcuların formasında reklam yerine depremlerden etkilenen 11 şehrin yer alması dikkat çekti.

Futbolcularımızın giydiği formalarda ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen illerimizin isimleri yer aldı.



🔗 https://t.co/TCEHUclKIY pic.twitter.com/5jBnLYNDX3 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2023

Kulübün Twitter hesabından da dakikalar depremin etkilediği şehirlerin plakasını gösterdiğinde destek mesajları paylaşıldı.

1' ADANA üşüme Fenerbahçe seninle! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2023

2' ADIYAMAN üşüme Fenerbahçe seninle! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2023

21' DİYARBAKIR üşüme Fenerbahçe seninle! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2023

27' GAZİANTEP üşüme Fenerbahçe seninle! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2023

31' HATAY üşüme Fenerbahçe seninle! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2023

44' MALATYA üşüme Fenerbahçe seninle! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2023

46' KAHRAMANMARAŞ üşüme Fenerbahçe seninle! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2023

63' ŞANLIURFA üşüme Fenerbahçe seninle! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2023

79' KİLİS üşüme Fenerbahçe seninle! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2023