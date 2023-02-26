Beşiktaş tribünü de ‘Hükümet istifa’ dedi

Kahramanmaraş merkezli iki depremden sonraki süreçteki tepkiler Fenerbahçe tribününden sonra Beşiktaş tribününe de yansıdı.

Görsel: Twitter

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı son güncellemeye göre 44 bin 374. Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki koordinasyonsuzluk gerekçesiyle yurttaşlar arasında hükümete karşı büyük öfke var.

Dün Fenerbahçe taraftarlarının Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” sloganları atması gündem olmuştu.

Bugünse Süper Lig’in 23’üncü hafta erteleme maçında İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükseldi. Taraftarlar ayrıca depremden etkilenen çocuklar için getirdikleri oyuncakları sahaya attı.

Beşiktaş tribünleri, depremden etkilenen çocuklar için getirdikleri oyuncakları sahaya atıyor 🫶



BU OYUNCAK SENİN ARKADAŞIM ❤️#MackolikHerYerde pic.twitter.com/1PGLdjM9dT — mackolik (@mackolik) February 26, 2023