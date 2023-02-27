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Yaramazlara biraz batar!

Soylu, taraftarları tehdit etti: Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hükümet istifa” diye slogan atan futbol taraftarlarını tehdit etti: “Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan. Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur.”

Görsel: Youtube

Fenerbahçe taraftarlarının 25 Şubat’ta Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” sloganları atması gündem olmuştu. Dünse İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükselmişti.


Beşiktaş, tribününden bu sesler yükselirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti.

“Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Hatay’da afet koordinasyon merkezinde iktidara yakın medyaya konuşan Soylu, kelimesi kelimesine şunları dedi: “(Deprem sonrası çalışmalar) Siz bunları yaparken başkaları da siyaset inşa etmeye çalışıyor. ‘Ha buradan acaba bir karmaşıklık oluşturabilir miyim’ diyenler olabilir. Yani burada bizim bu deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Üç beş tane bu tip meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamları da Türkiye’nin geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez.

Hiç merak etmeyin. Mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan. Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur. Marjinal bir kafayla, marjinal bir zekayla bu milletin karşı karşıya kaldığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar.”

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Vatan, millet, Dinyeper

Kahraman atalarımız, sırtımızdan hançerleyen iç düşmanlar ve su uyusa bile uyumayan, bize takık düşmanlarla dolu bir dünya kurgusu, ortalama insanın beynine nakşedilip duruyor. Tarih böyle bir zihinsel dünyanın inşası için en elverişli araç.

Artık eskisi gibi olamayız, olmamalıyız da!

Hepimizin daha duyarlı ve daha akılcı yaklaşmayı öğrenmesi gerek. Hepimize yetecek kadar acı hissettik… Kalıpları kırmak, dolayısıyla değişmeye cesaret etmek zorundayız. Yoksa aynı döngüleri defalarca kez yaşamaya mahkum oluruz.