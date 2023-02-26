Bahçeli’nin istifası Twitter’ın dilinde: ‘İnsanlık için küçük, Beşiktaş için büyük adım’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tribünlerden yükselen “Hükümet istifa” sloganlarını gerekçe göstererek Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesi Twitter’da gündem oldu: “İnsanlık için küçük, Beşiktaş için büyük bir adım.”

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı son güncellemeye göre 44 bin 374. Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon zaafları nedeniyle gerekçesiyle hükümete öfke var.

Dün Fenerbahçe taraftarları Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı.

Bugün de İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükseldi. Aynı dakikalarda Bahçeli, futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istedi.

“Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Behçeli’nin hem talebini hem de istifasın tiye aldı.

Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş üyeliğinden ayrılma nedeni: “Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık” imiş… @Besiktas pic.twitter.com/GqYzzBu0GY — Sedef Kabaş (@SedefKabas) February 26, 2023

Devlet Bahçeli bey, 'istifa' tezahüratını yanlış algılayıp Beşiktaş'tan istifa etmiş — Asena Ozkan (@asenaozkn) February 26, 2023

Bu gece Büyük @Besiktas camiasından ayrılarak Beşiktaşlılara büyük sevinç ve gurur yaşatan başta Devlet Bahçeli olmak üzere tüm muhteremlerin yıllık aidatlarını ben Beşiktaş’a bağışlayacağım.



Milletimizin sesi olan tüm Beşiktaşlıları bir kez daha tebrik ederim. — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) February 26, 2023

oysa ki Devlet Bey sessiz durmayı ne kadar iyi bildiğini memleketi Osmaniye'yi deprem vurduğunda göstermişti. https://t.co/vYKAcpvRhd — Dağhan Irak (@daghanirak) February 26, 2023

Bahçeli'nin istifası deprem felaketi sonrası ilk istifa herhalde.



Bugünlerde istifa edilmesi gereken yerler ve gerekçeler çok açık olmasına rağmen ne acı ki tek akıllarına gelen, futbol kulübünden istifa etmek oluyor. — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) February 26, 2023

Depremden sonra ilk istifa…

Devlet Bahçeli Beşiktaş Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti! — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) February 26, 2023

Devlet Bahçeli seyircisiz oynansın maçlar dediğinde ofkelenmedik.

Artık gülüyoruz 😁

Gidiyor gitmekte olan 😁

Halep oradaysa arşın da burada.

Hadi stadları kapatın da görelim!

Her geçen gün eriyorlar. Tehdit, saldırganlık hep bundan. #İSTİFAULAN #hukumetistifa pic.twitter.com/7B0hqoSFk4 — FenerSol (@FenerSol1907) February 26, 2023

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “hükümet istifa” sloganlarından sonra Beşiktaş kongre üyeliğinden istifa etmiş..



Darısı Fenerbahçe kongre üyesi olan Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’a.. — Lûbe Ayar (@lubeayar) February 26, 2023

Sn. Devlet Bahçeli "hükümet istifa" tezahüratlarını uygunsuz bulmuş, maçları seyircisiz oynatalım demiş. Seçimleri de oylamasız yürütelim bence. Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen kişileri not edelim, deftere yazalım ve konunun takipçisi olalım. Ya sevsinler ya terk etsinler. pic.twitter.com/Mq6FaIxnD2 — Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) February 26, 2023

Yanlış anlamış mesajı https://t.co/hvNw06Zpft — Erdal Güven (@Erdal_Guven69) February 26, 2023

Beşiktaş'tan istifa edeceğine AKP'den istifa et Bahçeli. — Muharrem İNCE (@vekilince) February 26, 2023

Yanlış yerden istifa ettiniz sayın Bahçeli…

Taraftar Beşiktaş’tan değil, iktidardan istifa etmenizi istiyor! — Mustafa BALBAY (@mustafabalbay) February 26, 2023

Ben Beşiktaşlıyım… — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) February 26, 2023

Depremden sonra istifa edenler tam liste:

– Mimarlık fakültesine dekan yapılan ilahiyatçı

– Devlet Bahçeli (Beşiktaş'tan) — Mehmet Baran Kılıç (@MehmetBaranKl) February 26, 2023

Devlet Bahçeli Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa etmiş; Dağın haberi var mı acep? — Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 26, 2023

Sinan Ateş, Ankara’da öldürüldüğünde günlerce susan,



Depremde insanlar enkaz altında kurtarılmadığı için can verirken sesini çıkarmayan,



Depremzedeler çadır bulamadığı için sokakta yatarken konuşmayan



Bahçeli,



taraftarlar “hükümet istifa” deyince “sessiz kalamayız” diyor. https://t.co/FJPFSusu3a — Alican Uludağ (@alicanuludag) February 26, 2023

Deprem sürecinde 10 gün ortadan kaybolanların Beşiktaş üyeliğinden 10 dakikada istifa edebilmesi mutluluk verici…



Umarım işini yapamayan herkes bu kadar hızlı aksiyon alıp istifasını verir. — Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) February 26, 2023

Bir Beşiktaşlı olarak bugünü Beşiktaş'ın arınma günü olarak kutlamayı öneriyorum.



Erdoğan'ın Fenerbahçe'den istifasını ise bir Fenerbahçelinin Galatasaray derbisini beklediği gibi bekliyorum 😂 — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) February 26, 2023

İlk istifa olması itibariyle çok önemli bir gelişme inşallah ardı arkası kesilmez bu istifaların. Tarihe dönüp bakınca, Beşiktaş olayı diye hatırlanır umuyorum. — Rembrandt's hat (@cubiqeue) February 26, 2023

beşiktaş: 1 – bahçeli: 0 — Margot (@selindelioglu) February 26, 2023