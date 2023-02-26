Bahçeli’nin istifası Twitter’ın dilinde: ‘İnsanlık için küçük, Beşiktaş için büyük adım’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tribünlerden yükselen “Hükümet istifa” sloganlarını gerekçe göstererek Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesi Twitter’da gündem oldu: “İnsanlık için küçük, Beşiktaş için büyük bir adım.”
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı son güncellemeye göre 44 bin 374. Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon zaafları nedeniyle gerekçesiyle hükümete öfke var.
Dün Fenerbahçe taraftarları Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı.
Bugün de İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükseldi. Aynı dakikalarda Bahçeli, futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istedi.
“Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.
Birçok sosyal medya kullanıcısı Behçeli’nin hem talebini hem de istifasın tiye aldı.