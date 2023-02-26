Kayserispor ve Konyaspor hükümete yönelik protestoları hedef aldı

Kayserispor, futbol tribünlerindeki “Hükümet istifa” sloganlarını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kullandığı ‘kirli siyaset’ ve ‘zillet’ kelimeleriyle hedef aldı.

Daha sonra Konyaspor da bir açıklama yayınlayarak ‘tarih önünde’ protestoları kınadı.

Görsel: Diken

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı son güncellemeye göre 44 bin 374. Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki koordinasyonsuzluk gerekçesiyle yurttaşlar arasında hükümete karşı büyük öfke var.

Dün Fenerbahçe taraftarlarının Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” sloganları atması gündem olmuştu.

Bugünse İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükselmişti. Beşiktaş, tribününden bu sesler yükselirken Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti.

MHP lideri daha sonraysa atılan sloganlar nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Kayserispor’sa gündeme ‘devletin ve milletin yanında olduğunu’ belirterek girdi. Kulübün açıklamasında Bahçeli’nin sloganları hedef almak için kullandığı ‘kirli siyaset’ ve ‘zillet’ kelimeleri de yer aldı: “Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Konyaspor’un açıklamasında da protestolar ‘çirkin siyaset’ olarak nitelenip ‘en şiddetli şekilde kınandı.’