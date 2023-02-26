Devlet Bahçeli’den sonra MHP’liler ‘Beşiktaş’tan istifa’ kuyruğunda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesiyle MHP’liler ‘Beşiktaş’tan istifa’ kuyruğuna girdi.

Devlet Bahçeli. Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı son güncellemeye göre 44 bin 374. Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon zaafları nedeniyle hükümete karşı öfke var.

Dün Fenerbahçe taraftarları Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı.

Bugün de İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükseldi. Aynı dakikalarda Bahçeli, futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istedi.

“Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

Bahçeli’nin ardından da birçok MHP’li aynı kararı aldığını duyurdu.

* MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın

Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Bende Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) February 26, 2023

* MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan

Devletimizin aleyhine bazı eylemlerin planlı bir şekilde yapılması sonucu Genel Başkanımız Sn.Devlet Bahçeli Beyfendinin almış olduğu Beşiktaş JK üyeliğinden ayrılma kararına binaen ben de Beşiktaş JK üyeliğimden bugün itibariyle ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. — Abdurrahman Başkan (@abdurrahmanbask) February 26, 2023

* MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay

Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Bende Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum pic.twitter.com/I4SDLRVPE9 — Sermet Atay (@SermetAtay) February 26, 2023

* MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz

Formamızdaki şanlı Türk bayrağının birleştiriciliğinden habersiz, bin yılın felaketinden siyaset devşirmeye çalışanlara alet olanların, deprem şehitlerimize sistemli bir şekilde saygısızlık yapmaları nedeniyle Beşiktaş kongre delegeliğinden an itibarıyla ayrılıyorum.. — Sadir Durmaz 🇹🇷 (@sadirdurmaz) February 26, 2023

* MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman