Devlet Bahçeli’den sonra MHP’liler ‘Beşiktaş’tan istifa’ kuyruğunda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesiyle MHP’liler ‘Beşiktaş’tan istifa’ kuyruğuna girdi.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı son güncellemeye göre 44 bin 374. Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon zaafları nedeniyle hükümete karşı öfke var.
Dün Fenerbahçe taraftarları Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı.
Bugün de İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükseldi. Aynı dakikalarda Bahçeli, futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istedi.
“Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.
Bahçeli’nin ardından da birçok MHP’li aynı kararı aldığını duyurdu.
* MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın
* MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan
* MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay
* MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz
* MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman