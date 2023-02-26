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Yaramazlara biraz batar!

Vodafone CEO’sundan protestolara üstü kapalı destek: Tribün hayattır!

Beşiktaş’ın ve İnönü Stadyumu’nun sponsorlarından Vodafone’un CEO’su Engin Aksoy, tribünlerden yükselen “Hükümet istifa” sloganlarına üstü kapalı destek verdi: “Tribüne gitmeyen bilmez ama tribün hayattır!”

Aksoy, iktidara yakın sosyal medya hesapları tarafından organize biçimde hedef gösterilince hesabını kitledi.


Fotoğraf: AA

Dün Fenerbahçe taraftarlarının Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” sloganları atması gündem olmuştu. Bugünse İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükselmişti.

Beşiktaş, tribününden bu sesler yükselirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti.

“Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Beşiktaş yönetiminden konuya ilişkin açıklama gelmezken sponsoru Vodafone’un üst yöneticisi Engin Aksoy, Twitter’dan “Tribüne gitmeyen bilmez ama tribün hayattır!” diye yazdı.

Aksoy, AKP destekçisi sosyal medya hesaplarınca hedef gösterilince hesabını kitledi.

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