Vodafone CEO’sundan protestolara üstü kapalı destek: Tribün hayattır!

Hepimizin daha duyarlı ve daha akılcı yaklaşmayı öğrenmesi gerek. Hepimize yetecek kadar acı hissettik… Kalıpları kırmak, dolayısıyla değişmeye cesaret etmek zorundayız. Yoksa aynı döngüleri defalarca kez yaşamaya mahkum oluruz.