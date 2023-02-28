‘Siyaset yapmayın’ diyen futbol kulüplerinin yönetimleri AKP’liden geçilmiyor

MEHMET BARAN KILIÇ
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Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının “Hükümet istifa” sloganını ‘kınayan’ ve siyaset yapılmaması gerektiğini savunan spor kulüplerinin yönetim kurullarında birçok AKP’li isim bulunuyor.
Fenerbahçelilerin 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.
Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.
Kayserispor ve Konyaspor başta olmak birçok kulüp sloganı kınamış ve stadyumda siyaset yapılmaması gerektiğini savunmuştu.
Bu yönde açıklama yapan futbol takımlarının yönetim kurullarında birçok AKP’li, MHP’li veya bu iki partiye yakın isim bulunuyor.
Açık kaynaklardan görüldüğü üzere doğrudan AKP’li, MHP’li veya bu partilerle ilişkili kişiler şöyle:
Erzurumspor
- Başkan Ahmet Dal: AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin basın, yayın ve halkla ilişkiler daire başkanı
- Burak Han Gözgeç: AKP’li eski Ankara belediye başkanı Melih Gökçek nikah şahidi olmuş.
- Mustafa Kahveci: Erzurum Büyükşehir Belediyesi Eransa A.Ş.’nin genel müdürü, eski Erzurum TÜGVA il başkanı, eski AKP’li meclis üyesi
- Çetin Gözütok: AKP Erzurum il başkan yardımcısı
Çaykur Rizespor
- Başkan İbrahim Turgut: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la sık sık poz veriyor. Müteahhitlik şirketi Turgut Müteahhitlik birçok kamu ihalesi almış.
- Başkan Vekili Adnan Er: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi genel sekreteri, Erdoğan’ın kuzeni
- Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Alim: AKP Rize başkanının abisi, Çaykur genel müdürü
- Başkan Yardımcısı Ali Haydar El: AKP Rize disiplin kurulu üyesi
- Başkan Yardımcısı Serkan Karavin: AKP Rize sosyal politikalar başkanının kardeşi
- Asbaşkan Kemal Memişoğlu: İstanbul sağlık müdürü
- Asbaşkan Yusuf Karaloğlu: Cumhurbaşkanlığı güvenlik işleri genel müdürü
- Ümit Peçe: Rize baro başkanı. “Milletvekili olacak mısınız” sorusuna “Erdoğan ne taktir ederse o” demiş.
- Fatih Kızıltan: AKP Rize belediye meclis üyesi
- İmdat Özçırak: Eski MHP Rize yöneticisi ve eski MHP Rize ülkü ocakları başkanı
- Temel Hacıömeroğlu: Eski Rize AKP yöneticisi
- Saffet Kopuz: AKP Rize belediyesi meclis üyesi, eski belediye başkan yardımcısı
- Celil Güner: AKP Rize gençlik kolları üyesi, Kalkandere eski ilçe başkanı
Başakşehir
- Başkan Göksel Gümüşdağ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi
- Asbaşkan Mustafa Saral: Eski AKP Silivri meclis üyesi
- Asbaşkan Ömer Faruk Ayvacı: Eski AKP İstanbul başkanı Aziz Babuşoğlu’nun ortağı
- Zafer Topaloğlu: Erdoğan nikahına katıldı.
- Kağan Şahin: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’in eski meclis üyesi
Kayserispor
- Başkan Ali Çamlı: Eski AKP milletvekili aday adayı
- Hüseyin Beyhan: AKP’li Kayseri belediyesi genel sekreteri
- Yusuf Hakan Özdemir: AKP Hacılar belediye meclis üyesi
- Etem Mezgitli: Eski AKP’li Talas belediye başkan yardımcısı
Konyaspor
- Başkan Fatih Özgökçen: AKP Konya Belediye meclis üyesi
- 2. Başkan Nuh Kaygısız: AKP’li Selçuklu belediyesi başkan vekili
- Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen: AKP Konya yürütme kurulu üyesi
- Başkan Yardımcısı İbrahim Şahin: AKP Meram belediye meclis üyesi
- Asbaşkan Burak Dağlı: AKP Konya başkan yardımcısı
- Mehmet Orhan: AKP Konya belediye meclis üyesi
- Serkan Abaz: AKP Konya il ekonomik ve mali işler başkaın
- Targut Polat: AKP Selçuklu belediye meclis üyesi
Alanyaspor
- Başkan Hasan Çavuşoğlu: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun abisi
- Dilaver Çekiç: Eski MHP’li belediye meclis üyesi aday adayı
- Nazmi Yüksel: MHP Alanya belediye başkan yardımcısı
Ümraniyespor
- Başkan Tarık Aksar: Eski AKP İstanbul il yöneticisi, eski AKP Ümraniye belediye başkan adayı, AKP Ümraniye meclis üyesi
- Ejder Batur: AKP İstanbul başkan yardımcısı
- Mustafa Polat: AKP Ümraniye belediye meclis üyesi
- Yusuf Ethem Koyuncu: Kızılay Başakşehir başkan yardımcısı
Afyonspor
- Başkan Süleyman Karakuş: AKP Afyon belediye meclis üyesi
- Eren Alan: AKP Afyon yönetim kurulu üyesi
- Halil Akbulut: Eski AKP Afyon il yöneticisi