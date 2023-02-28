‘Siyaset yapmayın’ diyen futbol kulüplerinin yönetimleri AKP’liden geçilmiyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının “Hükümet istifa” sloganını ‘kınayan’ ve siyaset yapılmaması gerektiğini savunan spor kulüplerinin yönetim kurullarında birçok AKP’li isim bulunuyor.

Görsel: Twitter

Fenerbahçelilerin 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak birçok kulüp sloganı kınamış ve stadyumda siyaset yapılmaması gerektiğini savunmuştu.

Bu yönde açıklama yapan futbol takımlarının yönetim kurullarında birçok AKP’li, MHP’li veya bu iki partiye yakın isim bulunuyor.

Açık kaynaklardan görüldüğü üzere doğrudan AKP’li, MHP’li veya bu partilerle ilişkili kişiler şöyle:

Erzurumspor

Başkan Ahmet Dal: AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin basın, yayın ve halkla ilişkiler daire başkanı

Burak Han Gözgeç: AKP’li eski Ankara belediye başkanı Melih Gökçek nikah şahidi olmuş.

Mustafa Kahveci: Erzurum Büyükşehir Belediyesi Eransa A.Ş.’nin genel müdürü, eski Erzurum TÜGVA il başkanı, eski AKP’li meclis üyesi

Çetin Gözütok: AKP Erzurum il başkan yardımcısı

Çaykur Rizespor

Başkan İbrahim Turgut: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la sık sık poz veriyor. Müteahhitlik şirketi Turgut Müteahhitlik birçok kamu ihalesi almış.

Başkan Vekili Adnan Er: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi genel sekreteri, Erdoğan’ın kuzeni

Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Alim: AKP Rize başkanının abisi, Çaykur genel müdürü

Başkan Yardımcısı Ali Haydar El: AKP Rize disiplin kurulu üyesi

Başkan Yardımcısı Serkan Karavin: AKP Rize sosyal politikalar başkanının kardeşi

Asbaşkan Kemal Memişoğlu: İstanbul sağlık müdürü

Asbaşkan Yusuf Karaloğlu: Cumhurbaşkanlığı güvenlik işleri genel müdürü

Ümit Peçe: Rize baro başkanı. “Milletvekili olacak mısınız” sorusuna “Erdoğan ne taktir ederse o” demiş.

sorusuna “Erdoğan ne taktir ederse o” demiş. Fatih Kızıltan: AKP Rize belediye meclis üyesi

İmdat Özçırak: Eski MHP Rize yöneticisi ve eski MHP Rize ülkü ocakları başkanı

Temel Hacıömeroğlu: Eski Rize AKP yöneticisi

Saffet Kopuz: AKP Rize belediyesi meclis üyesi, eski belediye başkan yardımcısı

Celil Güner: AKP Rize gençlik kolları üyesi, Kalkandere eski ilçe başkanı

Başakşehir

Başkan Göksel Gümüşdağ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi

Asbaşkan Mustafa Saral: Eski AKP Silivri meclis üyesi

Asbaşkan Ömer Faruk Ayvacı: Eski AKP İstanbul başkanı Aziz Babuşoğlu’nun ortağı

Zafer Topaloğlu: Erdoğan nikahına katıldı.

Kağan Şahin: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’in eski meclis üyesi

Kayserispor

Başkan Ali Çamlı: Eski AKP milletvekili aday adayı

Hüseyin Beyhan: AKP’li Kayseri belediyesi genel sekreteri

Yusuf Hakan Özdemir: AKP Hacılar belediye meclis üyesi

Etem Mezgitli: Eski AKP’li Talas belediye başkan yardımcısı

Konyaspor

Başkan Fatih Özgökçen: AKP Konya Belediye meclis üyesi

2. Başkan Nuh Kaygısız: AKP’li Selçuklu belediyesi başkan vekili

Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen: AKP Konya yürütme kurulu üyesi

Başkan Yardımcısı İbrahim Şahin: AKP Meram belediye meclis üyesi

Asbaşkan Burak Dağlı: AKP Konya başkan yardımcısı

Mehmet Orhan: AKP Konya belediye meclis üyesi

Serkan Abaz: AKP Konya il ekonomik ve mali işler başkaın

Targut Polat: AKP Selçuklu belediye meclis üyesi

Alanyaspor

Başkan Hasan Çavuşoğlu: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun abisi

Dilaver Çekiç: Eski MHP’li belediye meclis üyesi aday adayı

Nazmi Yüksel: MHP Alanya belediye başkan yardımcısı

Ümraniyespor

Başkan Tarık Aksar: Eski AKP İstanbul il yöneticisi, eski AKP Ümraniye belediye başkan adayı, AKP Ümraniye meclis üyesi

Ejder Batur: AKP İstanbul başkan yardımcısı

Mustafa Polat: AKP Ümraniye belediye meclis üyesi

Yusuf Ethem Koyuncu: Kızılay Başakşehir başkan yardımcısı

Afyonspor