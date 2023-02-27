Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, “Bence tezahüratlara çok müdahale etmemek lazım” dedi.

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Fenerbahçe taraftarlarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. Dün de İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taraftarı “Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan” diyerek tehdit etmişti.

‘Önlenirse başka türlü patlar’

Habertürk yayınında Mehmet Akif Ersoy’a konuşan Yavaş, protestolarla ilgili şunları dedi: “Önümüzde anayasa var. Anayasada protesto herkese tanınan hak. Ben hakarete karşıyım, hakaret yapılmamalı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) politikacılar, toplumun önde olan sanatçılar ve kişiler bunlara katlanmak zorundalar diye kararı var.

Bence tezahüratlara çok müdahale etmemek lazım. Hakaret olmamalı. Eğer bu protestolar şu veya bu şekilde önlenirse bunlar başka türlü patlar. Avrupa’ya karşı, dünyaya karşı sanki böyle hiçbir şeye izin vermeyen toplum, devlet gibi gösterileceğiz. Katlanmalıyız. Hepimiz katlanıyoruz. Savcılığa veriyoruz bir şey çıkmıyor.”

‘Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil‘

Yavaş, olası cumhurbaşkanlığı adaylığına dair önceki açıklamalarını hatırlatarak bunun altılı masanın kararı olduğunu söyledi.

Yavaş, Ersoy’un “Altılı masa sizi aday gösterirse olursunuz, göstermezse olmazsınız” diye anlıyorum sözüne “Bu benim için görevdir o zaman ama sayın genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil” cevabını verdi.