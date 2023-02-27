Rizespor, ‘Hükümet istifa’ sloganını ‘not almış’: Foseptik farelerinin çığlıkları

Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinden atılan “Hükümet istifa” sloganlarını kınama konvoyuna Rizespor, Erzurumspor, Yeni Malatyaspor ve Afyonspor da katıldı.

İstanbul Başakşehir, tüm futbolseverlerden ‘farklı ve faydısız amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmasını’ istedi. Ankara Keçiörengücü sağduyu çağrısında bulundu.

İlk kınama mesajları Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor’dan gelmişti.

Rizespor: Foseptik farelerinin çığlıkları

Çaykur Rizespor, sloganlar için ‘foseptik farelerinin çığlıkları’ deyip ‘not’ düşüldüğünü ekledi:

“Devletimiz ve milletimiz deprem bölgesinde yaraları sarmak için tüm gücü ile seferber olmuş iken tribünlerde alçakça provokasyona kalkışanları devletimiz de milletimiz de affetmeyecektir. Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir. Milletimizin yaraları sarmak için büyük bir dayanışma içinde olmasından rahatsız olan lejyoner taraftar müsveddelerini şiddetle kınıyoruz.”

Hes İlaç Afyonspor, “Hükümet istifa” sloganı için ‘kirli siyaset ve zillet’ ifadelerini kullandı.

Kamuoyu Bilgilendirme pic.twitter.com/PXqqz3T7co — Hes İlaç Afyonspor (@Afyonspor) February 26, 2023

Erzurumspor’a göre ‘etik dışı planlı provokasyon’ söz konusu.

Yeni Malatyaspor: Mide bulandırıcı

Depremden doğrudan etkilenen şehirlerden Malatya’nın kulübü Yeni Malatyaspor, “Stadyumlarda siyesi hedeflere acımızın alet edilmesi mide bulandırıcıdır” dedi.

Ankara Keçiörengücü sağduyu çağrısında bulundu.

İstanbul Başakşehir, futbolseverler ‘farklı ve faydısız amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmaya’ çağrıldı.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli depremleri öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon zaafları nedeniyle hükümete öfke var. Öfke tribünlere de yansıyor.

Önceki gün Fenerbahçe taraftarları Konyaspor maçı boyunca ‘Hükümet istifa‘ diye slogan atmıştı.

Dün de İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden aynı slogan yükselmişti.

Aynı dakikalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. ‘Hükümet istifa’ sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti. Bahçeli’nin ardından birçok MHP’li de aynı kararı aldığını duyurmuştu.

Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor topa girerek, ‘devletin ve milletin yanında olduğunu‘ belirten kınama mesajları yayınlamıştı.