Beklenen açıklama: Hükümete göre istifa sloganı provokasyon

İktidar kanadı, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının “Hükümet istifa” diye slogan atmasını ‘provokasyon’ olarak değerlendirdi.

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması. Görsel: Twitter

Kahramanmaraş merkezli depremleri öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon zaafları nedeniyle hükümete öfke var. Öfke tribünlere de yansıyor.

Önceki gün Fenerbahçe taraftarları Konyaspor maçı boyunca ‘Hükümet istifa‘ diye slogan atmıştı.

Dün de İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden aynı slogan yükselmişti.

Aynı dakikalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. ‘Hükümet istifa’ sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti. Bahçeli’nin ardından birçok MHP’li de aynı kararı aldığını duyurmuştu.

Sonrasında bazı futbol kulüpleri de tribünlerde slogan atılmasını ‘kınamıştı.’

Hükümetten ilk açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan geldi.

Twitter hesabından açıklama yayınlayan Kasapoğlu, “Spor sahaları siyaset alanları değildir. Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir” diyerek “Hükümet istifa” sloganını provokasyon olarak nitelendirdi.

Kasapoğlu’nun açıklaması şu şekilde: