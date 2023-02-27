Kılıçdaroğlu’ndan Çakıcı’ya: Herkes olması gerektiği yere gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tribünlerdeki “Hükûmet istifa” sloganlarına ‘ihanet’ diyen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya üstü kapalı mesaj verdi: “Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar… İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun.”

Görsel: Diken

Fenerbahçe taraftarlarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. Dün de İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taraftarı “Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan” diyerek tehdit etmişti.

Bugün bir tehdit de Çakıcı’dan gelmiş, organize suç örgütü lideri Twitter’dan şunları yazmıştı: “Bu ihaneti organize eden kim ise bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah’ın laneti üzerlerine olsun devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar.”

‘Gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz‘

Bunun üzerine akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu, Çakıcı’ya üstü kapalı bir mesaj verdi: “Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?

Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar… İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun.”