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Yaramazlara biraz batar!

Şenol Güneş: Suçlama ve yok etmekten sıyrılmak lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ‘seyircisiz oynama’ tartışmalarıyla ilgili ”Fikir alışverişine herkesin ihtiyacı var. Suçlama, aşağılama ve yok etmekten sıyrılmak lazım” dedi.

Fotoğraf: bjk.com.tr

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarındaki “Hükümet istifa” tezahüratlarından sonra futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. Açıklamasının ardından Bahçeli, Beşiktaş kulübü üyeliğinden de istifa etmişti.


Güneş, maç sonrasında ‘seyircisiz oynama’ açıklamalarının sorulması sonrası şunları söyledi: ”Maçları oynamak-oynamamak tartışılmalıydı. Bunları söyleyerek gündemi değiştirmek istemiyorum. Karşılıklı fikir alışverişine herkesin ihtiyacı var. Suçlama, yok etme, aşağılamadan uzaklaşmış olmak lazım. Sportif bir yarış yapıyoruz. Gelecek bizi bugünden daha kötü hale götürebilir. Türkiye’nin her yerinde deprem bölgesi görüyorsunuz. Buna nasıl çare bulacağız birlikte bakacağız. Yetkililer, karar vericilerin mesajlarının iyi verilmesi ve iyi algılanması gerekiyor.

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