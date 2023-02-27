Tribünlere bir hakaret de Nebati’den: Ahlaksızlar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Hükümet istifa” diye slogan atan futbol taraftarlarına “Ahlaksızlar” dedi.

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Fenerbahçe taraftarlarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taraftarı “Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan” diyerek tehdit etmişti.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda konuşan Nureddin Nebati, ‘çalışırken ahlaksızlarla da mücadele ettiklerini’ söyleyerek şunları dedi: “Her ne kadar birileri böylesi bir süreçte dahi siyasi çıkar hesaplarına düşmüş olsa da, gerçek dışı türlü çarpıtmalara girişerek, hatta tribünlere siyaset sokmaya çalışarak maksatlı provokasyonlardan medet umsa da bizler, metanetimizi sonuna kadar koruyarak tarihimizden ve milletimizden aldığımız güç ve sarsılmaz iradeyle, vatandaşlarımıza ve ülkemize hizmet yolunda kararlı adımlar atmaya tereddütsüz devam edeceğiz.

Oluşan her yaranın sarılmasında bölgenin yeniden imar ve ihya edilmesinde, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm gücümüzle çalışacak, milletimizle birlik içinde, yan yana, omuz omuza yol almaya devam edeceğiz. Bu süreçte devletimiz bütün imkanlarıyla herkesin yanındadır ve sonuna kadar da yanında olmaya devam ettiğini kanıtlamıştır.”