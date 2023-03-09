Fenerbahçe taraftarlarından Sevilla’da aynı slogan: 20 sene oldu, istifa ulan!

Fenerbahçe taraftarları Sevilla’da aynı sloganı attı: “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!”

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe bu gece İspanya ekibi Sevilla’yla karşılaşacak. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak mücadelede Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier düdük çalacak.

Mücadele öncesinde Avrupa’nın birçok ülkesinden takımlarını desteklemek için Sevilla’ya giden sarı-lacivertli taraftarlar, Katedral Meydanı’nda bir araya geldi.

Fenerbahçeliler, ilk olarak iki hafta önceki Konyaspor maçında attığı sloganı Sevilla’da da attı: “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!”

Fenerbahçeli taraftarlar bu kez Sevilla sokaklarında tempo tuttu:

“yalan yalan yalan..

dolan dolan dolan…

20 sene oldu istifa ulan”



Taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam #fenerbahceSevilla maçı öncesi istifa tezahüratına İspanya sokaklarında devam etti. pic.twitter.com/qtpw2O2tSQ — Kampana News (@kampananews2022) March 9, 2023

Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy’de Ataşehir’de ve Sevilla’da olduğu her yerden hükümet istifa protestosunu korkusuzca yapıyor. Gram geri adım yok. 👏 pic.twitter.com/v2bxBt7nQw — Fenerbahçeli Bukowski (@fenersouza) March 9, 2023

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidara yönelik öfke tribünlere yansımış, Fenerbahçeliler 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı. Fenerbahçelileri, 27 Şubat’ta İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş taraftarları takip etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil iktidar milletvekilleri kulüpleri hedef göstermişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak üzere birçok kulüp de sloganı kınayarak stadyumda ‘siyaset yapılmaması’ gerektiğini savunmuştu. Kayserispor deplasmanına Fenerbahçe taraftarının girişi yasaklanmıştı.

Tribünde “Hükümet istifa” sloganı atıldığı gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarlarına ‘spor müsabakalarını seyirden men’ cezası tebligatları gitmeye başlamıştı. Kulüp de söz konusu taraftarlara hukuki destek sağlayacağını duyurmuştu.