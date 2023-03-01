Fenerbahçe, Kayseri yasağını yargıya taşıyor

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına Fenerbahçe taraftarının girişinin yasaklanmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunacak.

Fotoğraf: Fenerbahce.org

Fenerbahçe taraftarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak birçok kulüp sloganı kınamış ve stadyumda siyaset yapılmaması gerektiğini savunmuştu.

Son olarak da Kayserispor, Fenerbahçe taraftarının bu hafta sonu Kayseri’de oynanacak maça alınmaması için il güvenlik kuruluna başvurmuştu. Kurul da bunu kabul ederek Fenerbahçe taraftarının maça girişini yasakladı.

Fenerbahçe dün, kararın kabul edilemez olduğunu belirttiği bir açıklama yayımlamıştı.

Bugün de kararı yargıya taşıyacaklarını duyurdu.