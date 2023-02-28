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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe taraftarına yasağı Kayserispor istemiş

İl güvenlik kurulunun Fenerbahçe taraftarına yasak kararını, Kayserispor’un başvurusu sonrası aldığı bildirildi.

Fotoğraf: Fenerbahçe.org

Fenerbahçelilerin 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.


Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak birçok kulüp sloganı kınamış ve stadyumda siyaset yapılmaması gerektiğini savunmuştu.

Bein Sports’un aktardığına göre, Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince, Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına, misafir takım seyircisinin (Fenerbahçe) alınmayacağı açıklandı.

Tepki çeken bu kararın Kayserispor’un talebiyle alındığı öğrenildi. Konuya dair açıklamada kararın başvuruları doğrultusunda alındığını belirten Kayserispor, kendilerine ‘güvenlik sorunu teşkil edecek mesajlar‘ ulaştığını ileri sürdü.

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Akşam Postası / 28 Şubat 2023

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