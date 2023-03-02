Fenerbahçe taraftarına deplasman yolu göründü

Kayseri 2’nci İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

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Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerdeki ihmaller nedeniyle iktidara karşı başlayan öfke tribünlere de taşmıştı.

Fenerbahçe taraftarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Bunun ardından iktidar kanadı, taraftarları hedef göstermişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti.

Sonrasında Kayserispor deplasmanına Fenerbahçe taraftarının girişi yasaklanmıştı. Fenerbahçe kararı yargıya götüreceğini duyurmuştu.