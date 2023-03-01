Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Hükümet istifa’ diyen Fenerbahçe taraftarına ‘seyirden men’ cezası

Tribünde “Hükümet istifa” sloganı attıkları gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarlarına ‘spor müsabakalarını seyirden men’ cezası tebligatlarının gittiği bildirildi.

Fotoğraf: Fenerbahce.org

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerdeki ihmaller nedeniyle iktidara karşı başlayan öfke tribünlere de taşmıştı.


Fenerbahçe taraftarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Bunun ardından iktidar kanadı, taraftarları hedef göstermişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. 

Sonrasında Kayserispor deplasmanına Fenerbahçe taraftarının girişi yasaklanmıştı.

Şimdi de taraftarlara ‘men’ cezasının geldiği bildirildi. Ceza haberini, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi Hasan Doğan duyurdu.

Gazeteci Ahmet Ercanlar, şimdiye kadar 30 kişiye tedbir kararının ulaştığını belirterek, şunları kaydetti: “Cezaların süresiz olduğu yanlış bilgi. Soruşturma olduğu için süre yok. Soruşturma sonucu ceza alırlarsa o zaman süre belli olacak. O zamana kadar maçlara giremeyecekler.”

Fenerbahçe, Kayseri yasağını yargıya taşıyor

Fenerbahçe taraftarına yasağı Kayserispor istemiş

‘Hükümet istifa’ diyen Fenerbahçe taraftarına Kayseri yasağı

‘Siyaset yapmayın’ diyen futbol kulüplerinin yönetimleri AKP’liden geçilmiyor

Tribünlere bir hakaret de Nebati’den: Ahlaksızlar

Mansur Yavaş: Bence tezahüratlara çok müdahale etmemek lazım

Kılıçdaroğlu’ndan Çakıcı’ya: Herkes olması gerektiği yere gidecek

Beklenen açıklama: Hükümete göre istifa sloganı provokasyon

Rizespor, ‘Hükümet istifa’ sloganını ‘not almış’: Foseptik farelerinin çığlıkları

Şenol Güneş: Suçlama ve yok etmekten sıyrılmak lazım

Soylu, taraftarları tehdit etti: Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz

Vodafone CEO’sundan protestolara üstü kapalı destek: Tribün hayattır!

Devlet Bahçeli’den sonra MHP’liler ‘Beşiktaş’tan istifa’ kuyruğunda

Bahçeli’nin istifası Twitter’ın dilinde: ‘İnsanlık için küçük, Beşiktaş için büyük bir adım’

Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor hükümete yönelik protestoları hedef aldı

Bahçeli, ‘Hükümet istifa’ sloganı nedeniyle Beşiktaş’tan istifa etti

Beşiktaş tribünü de ‘Hükümet istifa’ dedi

Bahçeli: Müsabakalar seyircisiz ya da tedbir alınarak oynanmalı

Deprem öfkesi Fenerbahçe stadına taştı: Hükümet istifa

SON HABERLER

AFAD yetkilisinden su isteyen depremzedeye: Parmağındaki yüzüğü sat

Depremin üstünden 23 gün geçti ama bölgedeki en temel ihtiyaçlarda hala eksiklikler var. Depremlerin merkez üstü Kahramanmaraş’ta temiz su bulamayan bir vatandaş AFAD yetkilisine gitmiş. Yetkili depremzedeye ‘yardımların artık bittiğini’ belirterek ‘ihtiyaçlarını karşılaması için yüzüğünü satmasını’ söylemiş.

Akşam Postası / 1 Mart 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.