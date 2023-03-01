‘Hükümet istifa’ diyen Fenerbahçe taraftarına ‘seyirden men’ cezası

Tribünde “Hükümet istifa” sloganı attıkları gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarlarına ‘spor müsabakalarını seyirden men’ cezası tebligatlarının gittiği bildirildi.

Fotoğraf: Fenerbahce.org

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerdeki ihmaller nedeniyle iktidara karşı başlayan öfke tribünlere de taşmıştı.

Fenerbahçe taraftarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Bunun ardından iktidar kanadı, taraftarları hedef göstermişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti.

Sonrasında Kayserispor deplasmanına Fenerbahçe taraftarının girişi yasaklanmıştı.

Şimdi de taraftarlara ‘men’ cezasının geldiği bildirildi. Ceza haberini, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi Hasan Doğan duyurdu.

Tribünlerin özelliği her görüşten insanı barındırması, bir arada tutması. İnsan inanmak istemiyor ama hükümet istifa tezahüratı yapan taraftarlarların evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında “spor müsabakalarını seyirden men” tebligatları gitmeye başlamış. pic.twitter.com/9hQD6MSY5p — Hasan Doğan (@hasandogan77) March 1, 2023

Gazeteci Ahmet Ercanlar, şimdiye kadar 30 kişiye tedbir kararının ulaştığını belirterek, şunları kaydetti: “Cezaların süresiz olduğu yanlış bilgi. Soruşturma olduğu için süre yok. Soruşturma sonucu ceza alırlarsa o zaman süre belli olacak. O zamana kadar maçlara giremeyecekler.”