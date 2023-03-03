Ali Koç meydan okudu: Herkes hükümeti desteklemek zorunda değil

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, tribündeki ‘hükümet istifa’ sloganlarının ardından siyasiler tarafından hedef haline getirilmelerine ve taraftarlara deplasman yasağına sert tepki gösterdi.

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Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidara yönelik öfke tribünlere yansımış, Fenerbahçeliler 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı. Fenerbahçelileri, 27 Şubat’ta İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş taraftarları takip etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil iktidar milletvekilleri kulüpleri hedef göstermişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak üzere birçok kulüp de sloganı kınayarak stadyumda ‘siyaset yapılmaması’ gerektiğini savunmuştu. Son olarak da Kayserispor deplasmanına Fenerbahçe taraftarının girişi yasaklanmıştı.

Ali Koç, FB TV’de Gündem Özel programına katılarak son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Hükümetler gelip geçici’

Kayserispor deplasmanına Fenerbahçe taraftarının girişinin yasaklanmasına sert tepki gösteren Koç, “Hükümet lehine bir tezahürat olsaydı bu karar alınacak mıydı acaba” diye sordu.

Devletle hükümetin ayrı olduğunu vurgulayan Koç, hükümetlerin ‘gelip geçici’, kalıcı olanın devlet olduğunu söyledi: “Herkes devletini sever, korur ama herkes hükümeti desteklemek zorunda değildir”

Futbola siyasetin zaten bir takımın şampiyonluğu sonrası dört bakan selfie çekilince sokulduğunu söyleyen Koç,“Yarın sizin de başınıza gelir” diyerek kulüpleri ses çıkarmaya çağırdı.

‘Bu iş kardeşi kardeşe kırdırır’

Koç’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

*Bugün Kayseri valiliğinin başvurusu sonucunda, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı bozuldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin valiliği nasıl böyle bir savunma yapabilir, nasıl böyle bir avukat tutabilir akla zarar… Bu bardağı taşıran son damladır. Ama bir şey var ki hep Fenerbahçe aleyhine çalışıyor her şey.

*Maçta bazı protestolar oldu. Biz saldırıya uğradık, devlete karşıymışız. Ertesi gün Beşiktaş maçında aynı şeyler oldu. Statta infial oluştu. Sosyal medyadan mesajlar paylaşıldı. Bu tip mesajların infial yaratacağını çocuklar bile biliyor. İş çok sakat yere gidiyor. Bu iş kardeşi kardeşe kırdırır.

*Hassas dengede en makul açıklamayı yapmak bizim işimiz. Bazı kulüpler kendisi açıklama yaptı, son derece siyasi açıklamalar. Biz Fenerbahçe olarak siyasi bir şey yapmıyoruz. Statta bir bölüm protesto yaptı. Kulüpler Birliği’nde kültür vardı, ortak açıklamayı herkes yayınlar. Biz de yayınladık, iki büyük kulüp saatler sonra yayınlayınca biz kötü olduk. Bu kulübün DNA’sının ne olduğu açıkça ortada. Bir açıklamadan dolayı, bizim beş senedir yaptıklarımız, duruşumuz sorgulanamaz. En çok kırıldığım nokta bu oldu.

‘Dedikodular kulağımıza geldi’

*Salı günü dedikodular geldi kulağımıza. Hemen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’yı aradım. Anlatacağım olaylar, Berna Gözbaşı olsa, yaşanmazdı. Başkana bu iddiaları sordum. Bu kararın yanlış olduğunu söyledi ve “Dün gece bize bilgi geldi” dedi. Bu karar ortak alınmalıdır. Başkanla konuştuktan sonra “Bu yanlıştan dönülmesi için gereken kişilere ulaşalım” dedik. Çıkan tek şey “Böyle bağırıyorsanız, biz de sizi cezalandırıyoruz” demek. Ne yapacaksınız? Her maç stadı, sahayı mı kapatacaksınız. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kime ne ders vermeye çalışıyorsunuz? Valiliğin açıklamasından vatandaş olarak utandım.

*TFF’yi aradık, onlar da yanlıştan dönülmesi için uğraştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aradı ve Kayserispor’un açıklamasını söyledi. “Olamaz, başkan ile bir saat önce konuştum ve tam tersi şeyler söyledi” dedim. İnternete girdim ve baktım, daha yayına girmemişti. Tekrar Ali Çamlı’yı aradım. “Sorma” dedi, anlatamıyor adamcağız. Belli ki bir şey var. İstihbaratları sordum, “Sorma, anla” diyor ve dostluğumuzdan bahsediyor. İnsanlar aranıyor ve “Alakamız yok, Kayserispor’un başvurusu” deniyor. Kayserispor’un neler söylediğini söylemiyorum, başkan belli ki zor durumda. Kayserispor’la hiçbir sıkıntımız yok ama adını koyamıyorsun.

‘Tekrar kaos mu istiyorsunuz’

*Hemen yürütmeyi durdurmak için başvurduk, mahkeme de çabuk hareket etti. Savunmalar geldi. Türkçesi, Türkçe değil. Hukuku, hukuk değil. Ne virgülü, ne noktası var. Acele yazılmış. Fenerbahçe’yi cezalandırmak mı, kutuplaştırmayı arttırmak mı? Fenerbahçe’yi rekabetten etmek mi? Ben ne suç işledim de oraya seyircisiz gidiyorum?

*Fenerbahçe olarak kızgınız, sinirliyiz. En büyük kızgınlığımızı da bu iş bilerek ve isteyerek, çıkmaza götürülüyor. Troller, belli başlı köşe yazarları bizi vatan haini gibi suçluyor. Fenerbahçe’nin söz konusu devletiyse, neler yaptığı ortadadır. Bir kısım FETÖ ile kol kola girdiğinde biz iyiydik… Onlar terörist grupla kol kolayken, biz mücadele ettik. Tekrar kaos mu istiyorsunuz? İki maçta bağırıldı, sanki ilk defa mı oldu? Olabilir, olgunlukla karşılamalısınız. Böyle yaparsanız, üstüne gidilmiyor.