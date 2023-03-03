Fenerbahçe ‘Hükümet istifa’ sloganı atan taraftarlarına sahip çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü, “Hükümet istifa” sloganı attığı gerekçesiyle evine tebligat gönderilen taraftarlarına hukuki destek sağlayacak.

Fotoğraf: AA

Fenerbahçe’nin resmi hesabından yapılan açıklamada sürecin yakından takip edildiği aktarıldı.

Kulüp, söz konusu taraftarlar için 40 avukat görevlendirdi.

Açıklama şöyle:

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidara yönelik öfke tribünlere yansımış, Fenerbahçeliler 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı.

27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden aynı slogan syükselmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil iktidar milletvekilleri kulüpleri hedef göstermişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak üzere birçok kulüp de sloganı kınayarak stadyumda siyaset yapılmaması gerektiğini savunmuştu.

Son olarak Kayserispor deplasmanına Fenerbahçe taraftarının girişi yasaklanmıştı.