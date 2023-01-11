Fincancı: Biz mücadeleyi kazanmadan bırakmayanlardanız!

Tahliye edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Bakırköy Cezaevi’nden İstanbul Tabip Odası’na geçerek meslektaşlarıyla buluştu ve teşekkür etti: “Aslında bugünkü sonuç sizin bu güçlü, bitmeyen, dirençli dayanışmanızdan ve inadınızdan geliyor.“

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Fincancı’ya bugünkü duruşmada ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan iki yıl sekiz ay 15 gün hapis cezası verildi ve tahliyesine hükmedildi.

‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi de tarihin çöplüğüne atılacak’

Dayanışmayı kararlılıkla sürdüren tüm meslektaşlarına hitap eden Fincancı şöyle devam etti: “Hepiniz bu gücü bilerek, bu mücadeleyi inatla sürdürerek sağlıkta dönüşüm denen çöpü de hak ettiği yere, tarihin çöplüğüne hep beraber gömeceğiz. Onlar bunu biliyor ve korkuyorlar. Korkmaya devam etsinler bence. Biz mücadeleyi kazanmadan bırakmayanlarız. Bu dayanışmayı beni alana kadar sürdürdüğünüz için hepinize tekrar yüreğimi açıyorum. Her birinizi, tek tek yüreğinizden öpüyorum.”

‘TTB Türkiye için şans’

Türkiye’nin TTB gibi bir örgüt olduğu için şanslı sayıldığını belirten Fincancı şunları söyledi: “Biz mücadeleyi kazanmadan bırakmayanlardanız. Birlikte aklımızla, birlikle ellerimizle, birlikte aklımız, birlikte yüreğimizle mücadeleye devam. İyi ki varsınız, iyi ki varız, iyi ki bu meslek örgütü var. Aslında Türkiye çok şanslı. Çünkü Türkiye’de hekimliğin değerini bilen, bir yaşam biçimi, mücadele alanı ve bunu da kendisini değil, ötekini öne alarak, onu düşünerek yapan hekimler olduğunu bilmeliler ve hissetmeliler. Danışmanın daha da güçlenerek büyüyeceğini ve sonunda kazananlar olacağımızı biliyoruz.“