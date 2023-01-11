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Yaramazlara biraz batar!

Şebnem Korur Fincancı cezaevinden çıktı

Tahliye edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Bakırköy Cezaevi’nden coşkuyla karşılandı.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Fincancı’ya bugünkü duruşmada ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan iki yıl sekiz ay 15 gün hapis cezası verildi ve tahliyesine hükmedildi.


Tahliye kararının ardından çok sayıda kişi Fincancı’nın kaldığı Bakırköy Cezaevi önüne gitti. Fincancı, coşkulu bir kalabalık tarafından cezaevi çıkışında karşılandı.

Çıkışta konuşan Fincancı, basın emekçilerine teşekkür ederek, kısaca şunları kaydetti: “Sevgili basın emekçileri öncelikle size dayanışmanız için teşekkür ediyorum. En başından beri bütün baskılara rağmen haber yapmaya gayretiniz gerçekten çok kıymetli. Tabi, haber yapamayanlar, sesini çıkaramayanları da bir kenara koyuyoruz elbette. Bugün de duruşmada söyledim; korkunun ecele faydası yok. Ne gördüysek, hakikat neyse onu paylaşmak, biz hekimlerin sorumluluğu olduğu gibi sizlerin de bunu kamuoyuna iletme sorumluluğu olduğunu unutmamak gerekiyor. Bugünler geçtiğinde sorumluluğunu yerine getirmiş ve getirmemiş olanları hep birlikte göreceğiz. O yüzden ben bu sorumluluğu yerine getiren ve bizlerle dayanışma içinde olan bu mücadelede yol arkadaşı olanlara teşekkür ediyorum.”

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