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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan Fincancı tepkisi: Kimse postal yalayıcılığını demokratlık diye yutturmasın

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına tepki gösterdi: “Değişim olacaksa önce militarist kafalarınızı sivilleștirerek işe başlayın, Şebnem Hoca’ya saldırarak değil, onu hapse atarak değil.”

Fotoğraf: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.


Fincancı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

Demirtaş, Twitter paylaşımında ‘özgür tartışma ortamı yokluğunun sadece AKP-MHP’nin baskısıyla ortaya çıkmadığını’ söyleyerek şunları yazdı: “Şebnem Hoca’nın siyasi ve yargısal linç operasyonuna açık hale getirilmesinde ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfa da iktidar kadar sorumludur.

Yapılması gereken tek özgüvenli şey, bölgeye bağımsız bir heyet gönderip iftira dediğiniz şeyin tüm gerçekliğiyle ortaya çıkarılmasıydı. Şebnem Hoca’yı hapse atınca kimyasal silah tartışmasını tüm dünyaya duyurmuş oldunuz. Allah size akıl fikir versin.

Kürt köylülerine dışkı yedirdiler desem ‘terör’ propagandası olur mu

Toz kondurmadığınız ordu 1960’ta, 71’de, 80’de, 28 Şubat’ta en ağır anayasal suç olan darbeyi bizzat yaptı desem beni de tutuklar mısınız? Roboski’de 34 Kürt sivili savaş uçaklarıyla bombaladı desem?!

TBMM resmi komisyon raporlarına göre 1990-97 arasında üç binden fazla Kürt köyünü zorla boşaltıp çoğunu yaktı desem? Peki ya PKK militanlarının kulaklarını kesip koleksiyon yaptılar desem? Kürt köylülerine dışkı yedirdiler desem ‘terör’ propagandası olur mu?

Değişim olacaksa önce militarist kafalarınızı sivilleștirerek işe başlayın

Tamam silaha, şiddete hep birlikte karşı çıkalım, barışı savunalım ama kimse bize postal yalayıcılığını demokratlık diye yutturmaya da kalkmasın. Değişim olacaksa önce militarist kafalarınızı sivilleștirerek işe başlayın, Şebnem Hoca’ya saldırarak değil, onu hapse atarak değil. #ȘebnemHocayaÖzgürlük

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