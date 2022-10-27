Bütçe komisyonunda konuşan AKP’li vekilden Fincancı’ya hakaret

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bütçe görüşmeleri sırasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya hakaret etti. Aydemir, Fincancı için ‘terörist ve imansız’ ifadelerini kullandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Fincancı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, bugünse ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Aydemir, tutuklanan Fincancı’ya hakaretler yağdırdı.

Aydemir, şunları dedi: “Neydi o Tabipler Birliği Başkanı, ismini unuttum. Ya terörist ya çok açık söylüyorum, terörist bu… Ya, PKK’lı kitapsızlar bile ‘Burada, efendim, abartılı bir sis bombası atılmış’ anlamında şey söylüyor, o ne diyor, o imansız? Orduya iftira atıyor ya. İsyan ediyorum ya. Bu iftiracıyı koruyan, kollayanlar var. Bu kadar gani bir Meclis’te böyle bir şey olur mu ya?”

Bu sözlere tepki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’sa “Siz yargısız infaz yapıyorsunuz” dedi.