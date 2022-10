‘Emek ve özgürlük ittifakı’: Fincancı ve TTB’nin yanındayız!

‘Emek ve özgürlük ittifakı’, bugün gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılmasını talep ederken TTB’ye de destek açıklaması yayınladı: “Şebnem Hoca bir bilim insanıdır ve bilim insanı olmasının gereğini bir adım dahi geri adım atmadan yerine getirdiği için hedeftedir. Siyasi iktidar kendi krizinden çıkışı için şiddetten medet umarak tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi TTB’yi hedef alıyor.”

Fotoğraf: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Fincancı bugün İstanbul’da gözaltına alındı. Ankara başsavcılığı, mahkemeden Korur’un TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) oluşturduğu ’emek ve özgürlük ittifakı’ Fincancı’nın serbest bırakılmasını talep ederken, kamuoyunu dayanışmaya çağırdı:

“Sansür yasası, televizyon ekranlarını karartma, gazetecilere operasyon, TTB’ye linç kampanyası şimdi de Şebnem Korur Fincancı’ya haksız ve keyfi gözaltı. Seçime giden yolun taşları AKP-MHP koalisyonu tarafından faşizmin kurumsallaşması adımları hızlandırılarak örülüyor. Siyasi iktidar seçim stratejisini tümüyle devlet şiddetine dayandırıyor, toplumsal gerilimi an be an yükselterek faşizmi tahkim etmeye çabalıyor.

‘Sessiz ya da seyirci kalmayacağız’

Uluslararası hukuk tarafından savaş suçu kapsamına alınmış, savaş hukukuna aykırı olarak tanımlanmış ve çeşitli sözleşmelerle de yasaklanmış olan kimyasal silah kullanımı iddiaları kamuoyunun gündeminde iken, iddiaları araştırmak ve etkin bir soruşturmayı başlatmak yerine iktidarın yerine getirmekle yükümlü olduğu bu sorumluluğu dile getiren insan hakları savunucusu ve adli tıp uzmanı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı hedef göstererek gözaltına alıyor. Şebnem Hoca bir bilim insanıdır ve bilim insanı olmasının gereğini bir adım dahi geri adım atmadan yerine getirdiği için hedeftedir. Siyasi iktidar kendi krizinden çıkışı için şiddetten medet umarak tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi TTB’yi hedef alıyor.

Şebnem hocamız yalnız değildir. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılsın! Şebnem Korur Fincancı’nın ve TTB’nin yanındayız! Sessiz ya da seyirci kalmayacağız. Tüm demokratik kamuoyunu ses çıkarmaya ve danışmaya çağırıyoruz. Emek özgürlük için şimdi dayanışma ortak mücadele büyütme zamanı.”