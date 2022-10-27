TTB başkanı Fincancı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklama talebiye mahkemeye sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Fincancı 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Ankara başsavcılığı, mahkemeden Korur’un TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını talep etmişti. Fincancı, sabah saatlerinde, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Tutuklama talebi

Fincancı, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adliyede gözaltı

Fincancı’nın ifade sürecini takip için adliyeye giden TTB yetkililerineyse polis saldırdı.

Dışarıda polis, adliyeye gelen emek-meslek örgütleri temsilcilerine polis ikinci kez daha saldırdı; saldırıda beş kişi gözaltına alındı. TTB’den yapılan açıklama şöyle: “Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya destek olmak için adliyeye gelen emek-meslek örgütleri temsilcilerine polis bir kez daha saldırdı, 5 kişi gözaltına alındı. İfade özgürlüğünü hedef alan saldırılar son bulsun! Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!”