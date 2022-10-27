TTB Başkanı Fincancı adliyeye sevk edildi

Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın ifade sürecini takip etmek üzere adliyeye gelen Merkez Konseyi üyelerimiz ve emek-meslek örgütlerinin temsilcileri, darp edilerek ve gerekçe gösterilmeksizin binaya alınmadı.



Saldırıyı kınıyor, Şebnem hocamızı yalnız bırakmayacağımızı yineliyoruz! pic.twitter.com/ejGpoQtUx3