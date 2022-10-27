TTB Başkanı Fincancı adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Fincancı 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alındı. Ankara başsavcılığı, mahkemeden Korur’un TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.
AA’nın haberine göre Fincancı’nın Ankara emniyetindeki işlemleri tamamlandı.
Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı’nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.
Fincancı’nın ifade sürecini takip için adliyeye giden TTB yetkililerineyse polis saldırdı.