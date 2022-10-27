İstanbul Barosu’ndan Fincancı tepkisi: Adil yargılanma hakkına ölçüsüz müdahale

İstanbul Barosu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasının ‘adil yargılanma, özgürlük ve güvenlik hakkına ölçüsüz müdahale olduğunu’ kaydetti.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Fincancı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, bugünse ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

İstanbul Barosu, Fincancı’nın tutuklanmasına ilişkin “Adil yargılanma hakkı ve demokrasi vazgeçilmezimizdir” başlığıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar dendi: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, Ceza Muhakemeleri Kanunu 145. maddesi uyarınca davetiye ile çağrılıp ifadesine başvurulabilecekken gözaltına alınması, ardından da hakkında uygulanan ve koşulları oluşmayan tutuklama tedbiri, adil yargılanma hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakkına ölçüsüz müdahale teşkil etmektedir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmezlerindendir. Dolayısıyla bu kuruluşlarının yöneticilerinin yaptıkları bazı açıklamalar gerekçe gösterilerek görevden alınmaları istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulması hukuk devleti ve demokrasi kültürü ile bağdaşmamaktadır. Sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.”