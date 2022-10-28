Fincancı ve TTB yönetiminin görevden alınması için harekete geçildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nın Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılması gerektiğini söylediği için hedef gösterilen, ardından da tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yla TTB merkez konseyi başkanlığı üyelerinin görevlerinden alınması ve yerlerine yeni isimlerin atanması amacıyla ‘davaname’ hazırlandı.

Görsel: TTB

Kimyasal silah iddialarının araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidar ve ona yakın medya tarafından hedef gösterilen Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Fincancı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

Habertürk’yen Fevzi Çakır’ın haberine göre; Ankara başsavcılığı, TTB merkez konseyi başkanlığı üyeleri ve halen merkez konseyi başkanı olan Fincancı’nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.

Davaname, savcının, ceza davası niteliği taşımadığı için ‘hukuk mahkemelerinde görülecek davayı’ açtığı belgeye deniyor.