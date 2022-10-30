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Yaramazlara biraz batar!

Fincancı: 61 yıl sonra ilk kez bir geceyi kitapsız geçirdim

Siyasi lince maruz kalıp tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “61 yıl sonra ilk kez bir geceyi kitapsız geçirdim. Onun dışında rahatım yerinde” dedi.

Fotoğraf: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.


Fincancı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde Artı Gerçek’ten Seda Taşkın’ın sorularını yanıtlayan Fincancı, şunları dedi: “İnsan hakları alanında çalışan bir adli tıp uzmanı olarak böyle bir soruyu yanıtlamak gerektiğini düşündüm. İnsan hakları savunucusu olarak sorumluluğumdu. Zaten bu görüntülere dayalı bir ön değerlendirmeydi. Burada olması gereken etkili bir soruşturmayı kendilerinin talep etmesiydi. Benim hakkımda soruşturma açmaları kuşku uyandırdı. Cezaevine kadar gelişen süreç sessiz kalmanın cezası olarak gelişti ama bu ceza bana değil topluma yönelik. Bundan sonra herhangi bir kuşku, tartışma söz konusu olduğunda insanların sessiz kalması için bir uyarıdır.”

Pozisyonel işkence de dahil görüntüleri hafızamıza kazındı

Fincancı, gözaltı ve tutukluluk akşamını şöyle anlattı: “Gözaltında pozitif bir ayrımcılığa maruz kaldım. Tutukluğumun birinci gününde gazeteciler gözaltına alınmıştı. Pozisyonel işkence de dahil görüntüleri hafızamıza kazındı. Beni ise bir pamuklara sarmadıkları kaldı. Nazik, saygılı ve gereksinimlerimi dikkate alan bir yaklaşımları vardı.

Ama gözaltı için eve kadar gelmeleri, evde buldukları babamdan kalma mermileri, koleksiyon ve ders materyali, piyasada satılan kitabı suç unsuru gibi medyaya servis etmeleri, mahkemeye götürmek için sabahın 05.45’ini seçmeleri, dayanışma için gelen dostlarımı şiddetle engellemeleri, gözaltı yaşatmaları pozitif ayrımcılıktan uzaklaştıkları, beni eşitledikleri noktalardı. Geniş bir mekanda kendi başımayım ancak sabuna bugün öğlenden sonra ulaşabildim. 61 yıldır ilk kez bir geceyi kitapsız geçirdim. Onun dışında rahatım yerinde.”

TTB başkanının kamuoyuna mesajı şöyle: “Dayanışma için yanımda duran, destek veren, açıklamalar yapan tüm insanlara umutla, umutlu bir iyimserlikle dünyayı değiştirme gücümüzün olduğunu bunu birlikte başaracağımızı tüm dostluğumla ve yüreğimle iletmek istiyorum.”

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