TTB ve tabip odaları: Baskıları ve hukuksuz uygulamaları kabul etmiyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, tabip odalarıyla birlikte TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasının ardından ortak bir metin yayınlayarak ‘baskıları ve hukuksuz uygulamaları kabul etmediklerini’ kaydetti.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Fincancı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.
Ortak açıklama şöyle:
“Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları geçmişinden bugüne hekimlik değerlerinin ve toplumun sağlık hakkının savunucusu olmuştur.
Meslek örgütümüz ve yöneticileri bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi için büyük mücadeleler vermiş, bu nedenle Erdal Atabek ve Nusret Fişek’lerden bugüne dek birçok baskıya maruz kalmıştır. Tüm bu zorlu süreçlerde daima haklı çıkan ve kazanan meslek örgütümüz ve hekimlik değerleri olmuştur.
‘Antidemokratik müdahaleler gerekçelendirilmeye çalışılıyor’
Bu çerçevede TTB’yi denetim altına alma isteği doğrultusunda TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, demokratik hukuk devleti ilkeleri hiçe sayılarak hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır. Aynı zamanda iktidarın söylem ve eylemlerinden anlaşıldığı kadarıyla bu uygulama üzerinden meslek örgütümüze yönelik antidemokratik müdahaleler gerekçelendirilmeye çalışılmaktadır.
Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak, bu uygulamaları kabul etmediğimizi, hekimlik değerleri ve toplumun sağlık hakkı için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. TTB Merkez Konseyi Başkanı’nın hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmasının ve meslek örgütümüze yönelik baskıların bir an önce sonlandırılmasını talep ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Adana Tabip Odası
Ağrı Tabip Odası
Ankara Tabip Odası
Antalya Tabip Odası
Aydın Tabip Odası
Balıkesir Tabip Odası
Batman Tabip Odası
Bitlis Tabp Odası
Bolu-Düzce Tabip Odası
Bursa Tabip Odası
Çanakkale Tabip Odası
Diyarbakır Tabip Odası
Edirne Tabip Odası
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Eskişehir-Bilecik Tabip Odası
Gaziantep-Kilis Tabip Odası
Hatay Tabip Odası
İstanbul-Yalova Tabip Odası
İzmir Tabip Odası
Kırklareli Tabip Odası
Kocaeli Tabip Odası
Manisa Tabip Odası
Mardin Tabip Odası
Mersin Tabip Odası
Muğla Tabip Odası
Muş Tabip Odası
Samsun Tabip Odası
Siirt Tabip Odası
Sinop Tabip Odası
Şanlıurfa Tabip Odası
Şırnak Tabip Odası
Tekirdağ Tabip Odası
Van-Hakkari Tabip Odası”