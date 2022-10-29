TTB ve tabip odaları: Baskıları ve hukuksuz uygulamaları kabul etmiyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, tabip odalarıyla birlikte TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasının ardından ortak bir metin yayınlayarak ‘baskıları ve hukuksuz uygulamaları kabul etmediklerini’ kaydetti.

Görsel: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Fincancı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

Ortak açıklama şöyle:

“Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları geçmişinden bugüne hekimlik değerlerinin ve toplumun sağlık hakkının savunucusu olmuştur.

Meslek örgütümüz ve yöneticileri bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi için büyük mücadeleler vermiş, bu nedenle Erdal Atabek ve Nusret Fişek’lerden bugüne dek birçok baskıya maruz kalmıştır. Tüm bu zorlu süreçlerde daima haklı çıkan ve kazanan meslek örgütümüz ve hekimlik değerleri olmuştur.

‘Antidemokratik müdahaleler gerekçelendirilmeye çalışılıyor’

Bu çerçevede TTB’yi denetim altına alma isteği doğrultusunda TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, demokratik hukuk devleti ilkeleri hiçe sayılarak hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır. Aynı zamanda iktidarın söylem ve eylemlerinden anlaşıldığı kadarıyla bu uygulama üzerinden meslek örgütümüze yönelik antidemokratik müdahaleler gerekçelendirilmeye çalışılmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak, bu uygulamaları kabul etmediğimizi, hekimlik değerleri ve toplumun sağlık hakkı için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. TTB Merkez Konseyi Başkanı’nın hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmasının ve meslek örgütümüze yönelik baskıların bir an önce sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

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