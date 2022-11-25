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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Fincancı hakkında iddianame: Yedi yıl altı aya kadar hapis istemi

Ankara başsavcılığınca, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yedi yıl altı aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemi (TTB)
Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemi (TTB)

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı. TTB başkanı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.


Yedi yıl altı ay hapis istemi

Ankara başsavcılığı, hazırladığı iddianamede Fincancı’nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla yedi yıl altı aya kadar hapsini istedi.

‘Sözlerim çarpıtıldı’

Fincancı, açıklamalarda bulunduğu YouTube kanalının ve oradan alıntılayan medya organlarının sözlerini yanlış aktardığını söylemişti.

”Burada başka bir şey var. Bence Medya TV’nin ve sonrasında oradan haberleştirenlerin sorumsuz habercilik anlayışı var” diyen Fincancı, şöyle devam etmişti:

“Bunu da eleştirmek isterim. Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. ‘Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir’ diyorum. Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben ‘Kimyasal var‘ demişim gibi lanse ediyor. Onların o şekilde yapması da sorumsuzluk tabii ki. Ben eleştirilerimi de yönelttim kendilerine.”

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