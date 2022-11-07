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Yaramazlara biraz batar!

İspanya’dan Fincancı’nın tutuklanmasına tepki: Bizzat kendi insan haklarının ihlalini temsil etmektedir

İspanyol Tabipler Konseyi Başkanı Dr. Thomás Cobo Casto, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya yolladığı dayanışma mektubunda, Fincancı’nın tutuklanmasını kınarken sözlerinin ‘kamusal tartışma ve ifade özgürlüğü sınırları içinde’ bulunduğunu aktardı.

Fotoğraf: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef göstermesiyle tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya İspanyol Tabipler Konseyi Başkanı Dr. Thomás Cobo Casto destek ve dayanışma mektubu gönderdi.


Casto, Fincancı’nın ifadelerinin suç olarak değerlendirilemeyeceğini ve bu sebepten tutuklanmasını kabul edemeyeceğini vurguladığı mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“İspanyol Tabipler Konseyi Başkanı olarak bu mektupla, Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullanılmasını kınamasının ardından geçen hafta ‘terör propagandası’ suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya destek ve dayanışmamı iletmeyi diliyorum. İnsan haklarının savunulması tıp mesleğinin özünde vardır. Bu sebeple de herhangi bir bireyin ya da bir grup insanın fiziksel bütünlüğünün ihlaline dönük her şüphenin bildirilmesi her hekimin etik ve mesleki bir yükümlülüğüdür. Kamusal tartışma ve ifade özgürlüğü sınırları içinde bulunduğundan Dr. Korur Fincancı’nın ifadeleri suç olarak değerlendirilemez. Ayrıca gözaltına alınması ve tutuklanması bizzat kendi insan haklarının ihlalini temsil etmektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü Dr. Korur Fincancı’nın gözaltına alınması ve tutuklanmasını kabul etmediğimi ve sağlık çalışanlarının maruz kaldığı tüm siyasal soruşturmaları kınadığımı, Dünya Tabipler Birliği (WMA) Başkanı Dr. Frank Ulrich Montgomery’nin mesajları ve ifadelerine katılarak bildirmek isterim.”

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