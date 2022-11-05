Fincancı: Bilimsel çalışmamı tamamlayıp sizlerle paylaşacağım

Siyasi lince maruz kalıp tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, cezaevinden gönderdiği mesajında bilimsel çalışmasının tamamlayamadan tutuklandığını, cezaevinde tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Fotoğraf: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TTB başkanı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

Fincancı’nın TTB’nin hesabından paylaşılan mesajı şöyle: “Bilimsel değerlendirme uygulamamızla ilgili algoritmayı da içeren bir ayrıntılı bilgilendirme hazırlığı içindeyken ne yazık ki tamamlayamadan gözaltı ve tutukluluk süreciyle karşılaştım. Bu bilimsel çalışmayı tamamlayabilmek için var olan BM kılavuzları ve bilimsel kaynakları meslektaşlarımdan istedim. Gelir gelmez bu çalışmayı tamamlayıp sizlerle paylaşacağım. Hakikatin izini sürmenin yollarına ışık tutacak böylesi bir algoritmanın gelecekte de bizler gibi hakikat peşinde suçlulaştırılılanlara katkım olacağını umuyorum. Beni izlemeye devam edin.”