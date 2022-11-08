BM raportörleri, Fincancı’nın ‘derhal serbest bırakılmasını’ istedi

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları raportörleri, Türkiye’den ‘terörle mücadele’ yasalarını ‘insan hakları savunucularını sindirmek için kullanmaya son vermesini’ ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı ‘derhal serbest bırakmasını’ istedi.

Fotoğraf: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TTB başkanı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) insan hakları raportörleri, konuya dair konuştu.

Mezopotamya Ajansı’ndan Rüştü Demirkaya’nın haberine göre işkence vakalarının soruşturulması ve belgelenmesine ilişkin referans standartlarının (İstanbul Protokolü) geliştirilmesine yardımcı olan Fincancı’nın belirsiz gerekçelerle tutuklandığını belirten BM raportörleri, şunları dedi: “Dr. Fincancı’nın tutuklanması, insan hakları savunucularını ve örgütlerini itibarsızlaştırmak ve hayati insan hakları ve tıbbi çalışmalarını kesintiye uğratmak için ‘terörle mücadele yasaları’nı bilinçli bir şekilde uygulama modelinin bir parçası gibi görünüyor.”

Raportörler, Fincancı da dahil olmak üzere Türkiye’deki sivil toplum aktörlerini ‘sahte gerekçelerle taciz etmek’, ‘tutuklamak’, ‘gözaltına almak’ ve ‘mahkum etmek’ için ‘terörle mücadele mevzuatı’nın ve diğer cezai hükümlerin kullanıldığı birçok vakayı belgelediklerini söyledi.

‘Hukukun üstünlüğünü baltalıyor’

Raportörler, ‘güvenli sivil alanı daraltmayı amaçlayan bu tür saldırıların hukukun üstünlüğünü baltaladığını ve temel özgürlüklere ve demokratik değerlere tecavüz’ olduğunu kaydetti.

Raportörler, Türkiye makamlarını Fincancı’yı ve siyasi amaçlarla gözaltına alınan diğer sivil toplum aktörlerini ‘derhal ve koşulsuz’ olarak serbest bırakmaya, temel güvencelere erişimlerini sağlamaya çağırdı: “BM uzmanları bu davaya ilişkin görüşlerini Türkiye Hükümeti’ne bildirmiş ve yetkililerden Dr. Fincancı’nın ruh ve beden bütünlüğünün korunması ve başkalarının haklarını savunanların yargısal tacizine son verilmesi için ivedilikle geçici tedbirler alınmasını talep etmiştir.”

Açıklamada imzası bulunan BM İnsan Hakları uzmanları şunlar: “İşkence ve Diğer Zalim, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Ceza Özel Raportörü Alice Jill Edwards, İnsan hakları savunucularının durumuna ilişkin Özel Raportör Mary Lawlor, Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Özel Raportörü Fionnuala Ní Aoláin, Herkesin ulaşılabilir en yüksek standartta fiziksel ve zihinsel sağlıktan yararlanma hakkı konusunda Özel Raportör Tlaleng Mofokeng ve yargısız veya keyfi infazlar konusunda Özel Raportör Morris Tidball-Binz.”