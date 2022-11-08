Diken

Yaramazlara biraz batar!

BM raportörleri, Fincancı’nın ‘derhal serbest bırakılmasını’ istedi

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları raportörleri, Türkiye’den ‘terörle mücadele’ yasalarını ‘insan hakları savunucularını sindirmek için kullanmaya son vermesini’ ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı ‘derhal serbest bırakmasını’ istedi.

Fotoğraf: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.


TTB başkanı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) insan hakları raportörleri, konuya dair konuştu.

Mezopotamya Ajansı’ndan Rüştü Demirkaya’nın haberine göre işkence vakalarının soruşturulması ve belgelenmesine ilişkin referans standartlarının (İstanbul Protokolü) geliştirilmesine yardımcı olan Fincancı’nın belirsiz gerekçelerle tutuklandığını belirten BM raportörleri, şunları dedi: “Dr. Fincancı’nın tutuklanması, insan hakları savunucularını ve örgütlerini itibarsızlaştırmak ve hayati insan hakları ve tıbbi çalışmalarını kesintiye uğratmak için ‘terörle mücadele yasaları’nı bilinçli bir şekilde uygulama modelinin bir parçası gibi görünüyor.”

Raportörler, Fincancı da dahil olmak üzere Türkiye’deki sivil toplum aktörlerini ‘sahte gerekçelerle taciz etmek’, ‘tutuklamak’, ‘gözaltına almak’ ve ‘mahkum etmek’ için ‘terörle mücadele mevzuatı’nın ve diğer cezai hükümlerin kullanıldığı birçok vakayı belgelediklerini söyledi.

‘Hukukun üstünlüğünü baltalıyor’

Raportörler, ‘güvenli sivil alanı daraltmayı amaçlayan bu tür saldırıların hukukun üstünlüğünü baltaladığını ve temel özgürlüklere ve demokratik değerlere tecavüz’ olduğunu kaydetti.

Raportörler, Türkiye makamlarını Fincancı’yı ve siyasi amaçlarla gözaltına alınan diğer sivil toplum aktörlerini ‘derhal ve koşulsuz’ olarak serbest bırakmaya, temel güvencelere erişimlerini sağlamaya çağırdı: “BM uzmanları bu davaya ilişkin görüşlerini Türkiye Hükümeti’ne bildirmiş ve yetkililerden Dr. Fincancı’nın ruh ve beden bütünlüğünün korunması ve başkalarının haklarını savunanların yargısal tacizine son verilmesi için ivedilikle geçici tedbirler alınmasını talep etmiştir.”

Açıklamada imzası bulunan BM İnsan Hakları uzmanları şunlar: “İşkence ve Diğer Zalim, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Ceza Özel Raportörü Alice Jill Edwards, İnsan hakları savunucularının durumuna ilişkin Özel Raportör Mary Lawlor, Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Özel Raportörü Fionnuala Ní Aoláin, Herkesin ulaşılabilir en yüksek standartta fiziksel ve zihinsel sağlıktan yararlanma hakkı konusunda Özel Raportör Tlaleng Mofokeng ve yargısız veya keyfi infazlar konusunda Özel Raportör Morris Tidball-Binz.”

Almanya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup: Fincancı’yı derhal serbest bırakın

İspanya’dan Fincancı’nın tutuklanmasına tepki: Bizzat kendi insan haklarının ihlalini temsil etmektedir

Fincancı: Bilimsel çalışmamı tamamlayıp sizlerle paylaşacağım

Fincancı: 61 yıl sonra ilk kez bir geceyi kitapsız geçirdim

TTB ve tabip odaları: Baskıları ve hukuksuz uygulamaları kabul etmiyoruz

Demirtaş’tan Fincancı tepkisi: Kimse postal yalayıcılığını demokratlık diye yutturmasın

Fincancı ve TTB yönetiminin görevden alınması için harekete geçildi

İstanbul Barosu’ndan Fincancı tepkisi: Adil yargılanma hakkına ölçüsüz müdahale

TTB: Fincancı, hayatını insan haklarına ve yaşatmaya adamıştır

Eski TTB başkanları: Şebnem hoca yalnız değildir!

Bütçe komisyonunda konuşan AKP’li vekilden Fincancı’ya hakaret

TTB Başkanı Fincancı tutuklandı

TTB Başkanı Fincancı adliyeye sevk edildi

HDP’nin Meclis’te Fincancı’yı savunması AKP, MHP ve İYİ Parti’yi kızdırdı

Gözaltına alınan Fincancı: Dayanışmayla bu gerçek dışı süreci aşacağımızı biliyorum

‘Emek ve özgürlük ittifakı’: Fincancı ve TTB’nin yanındayız!

Dünya Tabipler Birliği, Fincancı’nın gözaltına alınmasını kınadı

Kadıköy’deki Fincancı protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var

‘Örgütsel materyal’, Turkuvaz Medya’nın sitesinde; 12 yıl önce TRT’de tanıtılmış

Meslek odalarından Fincancı’ya destek: İfadeleri suç unsuru değil

Fincancı’nın gözaltına alınmasına siyasilerden tepki, ifade özgürlüğüne vurgu

TTB: Fincancı, ‘ifadeye gelebilir’ bilgilendirmesine rağmen gözaltına alındı

TTB başkanı gözaltına alındı

Hedef gösterilen Fincancı: Sözlerim çarpıtıldı, topluma gözdağı veriliyor

TTB Başkanı Fincancı’ya ‘terör’ soruşturması

SON HABERLER