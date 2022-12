Yedi eski TTB başkanından çağrı: Fincancı serbest bırakılsın, örgüte sahip çıkın

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) eski başkanları meslek örgütlerine sahip çıktı. Birliğe önceki dönemlerde başkanlık eden Selim Ölçer, Gencay Gürsoy, Eriş Bilaloğlu, Özdemir Aktan, Beyazıt İlhan, Raşit Tükel, Sinan Adıyaman cezaevindeki TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve TTB’ye sahip çıkılması için seslendi.

Fotoğraf: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı. TTB başkanı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

Yedi eski TTB başkanı Ankara’daki genel merkezde bugün bir araya geldi. Toplantıda TTB İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, kamu kurumu niteliğindeki, 69 yıllık örgütün her dönem iktidarın hedefi olduğunu söyledi: “Başkanı Fincancı haksız, hukuksuz ve antidemokratik yöntemle şu an tutuklu olarak cezaevinde. Sonrasında Merkez Konseyin görevden alınması için dava açılmış, şimdi ise anayasal koruma altında olmasına rağmen TTB yasa değişikliği gündeme getirildi. Her şeye rağmen TTB başta önceki dönem başkanları olmak üzere merkez konsey ve tüm organlarında görev alan hekimler söz konusu kısıtlılık, baskı, tehdit, haklarında dava açılma, gözaltı ve tutuklamalara rağmen, mesleğin etik ilkelerinden sapmadan, meslektaşlarının sorunları, toplumun sağlık hakkı için hiçbir taviz vermeden doğruları savunmaya ve uygulamaya devam edecektir.”

‘Antidemokratik baskılara karşı durun‘

Eski TTB başkanlarından Dr. Eriş Bilaloğlu hazırlanan ortak açıklamayı okudu.

Toplantıda hazır bulunan eski TTB başkanlarının çoğunun ya haklarında soruşturma/dava açıldığını ya da gözaltı, hapis vb. sıkıntılarla karşılaştığını hatırlatan Bilaloğlu, şunları dedi: “Bu TTB’nin kaderi değil, Türkiye’yi yönetenlerin ayıbıdır. Bugün Şebnem Korur Fincancı’nın mesleki, kişisel vb. donanımı üzerine bilinenleri tekrarlamayacağız, hukuk devletinin gereğini anlatma görevini de hukukçular yapıyorlar. Bizim ilk cümlemiz çok net: Şebnem Korur Fincancı hemen serbest bırakılmalıdır, özgürlüğünden yoksun bırakılması kabul edilemez!”

Hekim örgütünün yolunu, seyrini, çizgisini hekimler belirler, onlar karar verir, vermeli diyoruz. TTB’nin adından işleyişine her türlü dış müdahaleyi reddediyoruz. TTB eksiğiyle fazlasıyla hatasıyla doğrusuyla kendi yolunu yürümelidir, yürümektedir ve yürüyecektir. Müdahale hakkı hekimlere aittir, demokratik, meşru yolları bellidir. Dolayısıyla hekimleri, tabip odalarını meslek birliğinin bağımsızlığına sahip çıkmaya, antidemokratik baskılara karşı durmaya çağırıyoruz.”