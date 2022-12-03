Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nden Türkiye’deki resmi kurumlara ‘Fincancı serbest bırakılsın’ mektubu

Avrupa ve ötesinde 41 ulusal tıp birliğinin çatı örgütü olan Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS), tutuklu Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve TTB’ye baskıların sona erdirilmesi çağrısıyla 24 Kasım 2022’de Türkiye’deki resmi kurumlara birer mektup gönderdi.

Fotoğraf: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı. TTB başkanı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

Fincancı’nın ‘insan haklarına ve meslek etik değerlerine kuvvetle bağlı, vasıflı ve uzman bir hekim olduğu’ yazılan mektupta, ‘soruşturma ve tutuklama uygulamalarının hem mesleki sorumluluğun hem de ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiği‘ söylendi.

TTB Merkez Konseyi hakkında başlatılan soruşturmaya da atıfla Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri hatırlatıldı.

Mektupta şunlar dendi: “Profesör Fincancı’nın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Hekimlerin, hastalarını gözettikleri ve onları savundukları için cezalandırılmamalarını talep ediyoruz.”