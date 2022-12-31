Diken okuruna ‘özel’ 2022

Diken özel haberleriyle sekiz yıldır yaptığı gibi 2022’de de bağımsız ve özgür gazeteciliği sürdürdü.

Hafızanızı tazelemek adına Diken’in bu yıl ses getiren haberlerinden bazılarını sizler için derledik…

AKP’nin ‘Hedef 2023’ başlığıyla duyurduğu vaatler ne durumda?

2011 seçimleri öncesinde AKP’nin seçim beyannamesi 2023 hedefleri üzerine kurulmuş, 12 yılda yapılması planlanan onlarca vaat sıralanmıştı. Peki o vaatler, 2023’e 10 gün kala ne durumda?

Erdoğan ‘Sürtük’ü prompterdan okudu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Gezi direnişine katılanlar için kullandığı ‘sürtük’ kelimesini prompterdan okuyarak söyledi.

Beşli çete, Kılıçdaroğlu’nu ikna etmek için sermaye gruplarının kapısını çalıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzun süredir ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı kamu ihalelerinin ağırlıklı bölümünü alan bazı holding yöneticileri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına karşı ortak söylem’ arayışına girişti.

Türkiye’de hekimlik yapmaktansa İsviçre’de kebapçıda çalışıyor

İstanbul’daki bir araştırma ve eğitim hastanesinden istifa eden 13 yıllık kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.M.’nin neşter tutan elleri, artık İsviçre’de bir kebapçıda soğan soyuyor.

İstanbul-Diyarbakır gazetecilik hattı: Polis ablukası, dayanışma ve otobüste 43 saat

16 Kürt gazeteci 16 Haziran’da gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı. Böylesi büyük bir operasyon karşısında kimseler oralı olmayınca DİSK Basın-İş Diyarbakır’a giderek gazetecilerle dayanışma ziyareti organize etti. İstanbul ve Ankara’dan yola çıkarak meslektaşlarımızla dayanışmaya gittik.

Borsanın ‘şüpheli’ 70 gününde öne çıkan hisseler: Nebati’yi dinleyen kaybetti

Diken, muhalefetin ‘vurgun’ ve ‘manipülasyon’ olarak nitelendirdiği borsadaki son 70 günlük süreçte sert çıkış yakalayıp sonra inen altı hisseyi inceledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin tavsiyesine uyup bankaya yatırım yapanların kayıpları yüzde 70’lere kadar vardı.

Bakanlıktan sanayicilere: Ne bulursanız yakın, görmezden geleceğiz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Motorin ve fuel oil yakacağız” diyen sanayicilere “Ne bulursanız yakın, görmezden geleceğiz” yanıtını vermiş.

Sokak köpekleri için öneri: Doymamış, tedavi edilmemiş hayvan kalmaz

Türkiye son yıllarda, özellikle de son günlerde sokaklarda yaşayan köpekleri tartışıyor. Toplumun bir bölümü sokakta yaşayan köpeklerin saldırganlaştığını ve başta çocuklar olmak üzere topluma risk teşkil ettiğini savunuyor ve uyutulmalarını istiyor. Bir diğer bölüm ise suçlunun köpekler değil, yeteri kadar kısırlaştırma yapmayan yönetimler olduğunu belirterek, uyutmanın katliam olacağını savunuyor.

Avrupa’da en yüksek radyasyonun Manisa’da ölçülmesinin perde arkası

Avrupa Komisyonu’nun Ortak Araştırma Merkezi’nin (JRC) Radyoaktivite Çevresel İzleme (REM) grubunun yayımladığı grafiklere göre 26 ve 27 Nisan’da Avrupa’da en yüksek radyasyon oranı Manisa’da tespit edildi. REM’in gözleminin ne anlama geldiğini çevre mühendisi Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül ve EGEÇEP yürütme kurulu üyesi ve jeofizik mühendisi Erhan İçöz’e sorduk.

‘Boğaziçililerin bilgilerini erişime açan rüşvet şüphelisi müdür’ haberimize sansür!

Diken’in Boğaziçi Üniversitesi’nde kişisel bilgilere erişim izni veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Faruk Yakaryılmaz’ın 2014’te İzmir’deki bir rüşvet operasyonunun şüphelisi olduğunu ortaya çıkaran haberine sansür geldi.

TOKİ mağdurları anlattı: Hem paramız pul oldu hem evsiz kaldık

Kiraların astronomik şekilde arttığı bu dönemde vatandaşlar için bu proje ‘umut’ gibi görünse de TOKİ’nin daha önceki konut projelerine katılan vatandaşlar uyarıyor: “Üç yıldır bekliyoruz. Çivi bile çakılmadı. İhale bile yapılmamış.”

Ders zili çaldı, veliler çaresiz: Beslenmeye koyabileceğim sadece kuru ekmek

Zaten kırtasiye harcamalarıyla beli bükülen veliler şimdi de çocuklarının yıl boyu beslenme masraflarını nasıl karşılayacağını düşünüyor.

Kuştepe’de bir gün: Kulelerin gölgesinde derin yoksulluk, suç, uyuşturucu

Kuştepe, İstanbul’un merkezlerinden Mecidiyeköy Meydanı’na sadece 500 metre mesafede bir mahalle. Ama merkezdeki ve mahalledeki iki yaşam birbirine bu kadar yakın değil.

‘Kayyım’ın vakfından Boğaziçi yurdunun yanına cami projesi

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na (BÜVAK) alternatif olarak kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF), üniversitenin Uçaksavar Kampüsü’ndeki yaklaşık 500 kişilik öğrenci yurdunun 200 metre uzağına cami, yurt ve lojman yapmayı amaçlıyor.

Karikatüre dava: Mahkeme, LeMan karikatürünü Muzır Neşriyat’a soracak

Çizer Zehra Ömeroğlu hakkında mizah dergisi LeMan’daki ‘Pandemide seks’ başlıklı karikatürü sebebiyle dava açıldı. ‘Müstehcenlik’ suçlamasıyla Ömeroğlu’nun üç yıla kadar hapsi ve 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyor. Mahkeme, karikatürün müstehcen olup olmadığıyla ilgili Muzır Neşriyat Kurulu’ndan rapor istedi.

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ın oyunu aynı: Önce itibar suikastı, sonra görevden alma

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ yönetimi moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğretim üyesi Dr. Tolga Sütlü’yü görevinden uzaklaştırdı. Gerekçe olarak Akşam ve Yeni Şafak gazetelerinde Sütlü’yle ilgili yer alan iki haberi gösterdi.

iPhone turistinin Gürcistan rehberi: 13 bin lira ucuza aldım, vergiyi de iade ettiler

iPhone almak için en ideal rotaların başında Gürcistan geliyor. iPhone’u nasıl aldığımı ve sonrasında nasıl kaydettirdiğimi adım adım anlatacağım.

İtibar suikastıyla gönderilen akademisyenin yerine eski THY müdürünün oğlu getirildi

Boğaziçi Üniversitesi’nde kadrolaşma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde adrese teslim kadro ilanlarında vites artıran ‘kayyım’ yönetimi, Türk Hava Yolları’nın eski genel müdürü Temel Kotil’in oğlunu işe aldı.

Bir ‘altılı masa’ hikayesi: Parlamenter sistem diye toplanıp adaylığa sıkıştı

‘Altılı masa’ parlamenter sistem hedefini unutup adaylık tartışmalarıyla boğuşurken, dün gündem belirleyen muhalefet bugün iktidarın vaatlerini izler duruma geldi.

İTÜ rektörü ‘makale çetesi’ kurmuş: Yayın sayısı üç katına çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) atadığı ‘kayyım rektör’ İsmail Koyuncu, adrese teslim ilanlarla üniversite kadrosuna aldırdığı akademisyenlerle adeta ‘makale çetesi’ kurmuş. Koyuncu’nun makale sayısı, rektör olduktan sonra yılda üç katına çıkmış..

Madde madde ‘sansür’ yasası: Paylaşımın her türlüsüne hapis; etiket ‘örgütlü suç’

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin Meclis Genel Kurulu’nda da değişmeden kabul edilmesi halinde haber alma hakkı ve ifade özgürlüğü rafa kalkacak.

Hem doğaya hem Hazine’ye zarar: Usulsüz maden ihaleleri kurum bütçesinin yüzde 32’sini yuttu

Madencilik yapılması yasak yerlerin ihaleye çıkılması Sayıştay raporlarında da yer aldı. Sayıştay’ın 2021 raporuna göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün usulsüzce ihaleye çıkması ve ruhsatlandırmasının bedelini hem Türkiye’nin doğal zenginlikleri hem de Hazine ödedi.

SGK’nın 29 milyar 800 milyon TL’yi ne yaptığı bilinmiyor: Belgelemekten kaçınmış

İşsizlik oranının her ay arttığı ve yüzde 22,5’lara dayandığı Türkiye’de, istihdamın artırılması için hazineden Sosyal Güvenlik Kurumuna’na (SGK) ödenen prim teşvik ödemelerin akıbeti bilinmiyor.

YK Enerji Akbelen’de ağaçları kesme hazırlığında: ‘İnsan değil misiniz?’

Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji Muğla Milas’taki Akbelen Ormanına girme hazırlığında.

Yöre halkı, şirket çalışanlarının kendilerine ‘kolluk gücü ve jandarmayla beraber ağaçları kesmeye geleceklerini’ söylediğini anlatıyor.

Örs’e saldıran AKP’li Işık konuştu: Olur böyle şeyler, özür dilemeyeceğim

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırıp yoğun bakıma kaldırılmasına yol açan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, Diken’e konuştu: “Zaman zaman genel kurulda böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar.”

Savcı, ‘Kadir gecesinde rakılı fotoğraf’ için tutuklama istedi!

Kadir gecesi, kişisel sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla içki masası fotoğrafı paylaştığı için işinden olan ve hakkında soruşturma başlatılan Pegasus çalışanı O.T. ifade vermeye gittiği savcılık tarafından tutuklamaya sevk edildi.

2022 biterken 125 milletvekili Meclis’te tek kelime etmemiş: 103’ü AKP’li

Türkiye 2023’deki seçimlere hazırlanırken Meclis’te bulunan 131 milletvekili 2022’de genel kurulda hiç konuşmadı. AKP’de bu sayı 106’yı bulurken parti genel başkanları hariç tutulduğunda vekillerin yüzde yüzde 22’si konuşmamış oldu.

Rapor sonuçları bakanlığı yalanlıyor: İthal edilen plastik atıklar ‘temiz’ değil, ‘zehirli’

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, COP 27 zirvesinin devam ettiği bu günlerde Türkiye’nin ithal ettiği plastik atıkların bir yıl içinde 90 bin ton azalmış olmasıyla övündü. Ayrıca 2022’de plastik çöp ithalatının ne kadar olduğu konusunda da bilgi vermekten kaçındı.

Mahkemenin ‘Dokunulmayacak’ dediği dere yok edildi

Rize’nin Ikizdere ilçesinde, iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın mahkemenin ‘dokunulmayacak’ dediği dereyi de yok ettiği ortaya çıktı.

MHP’li başkan, döneminde kurulan şirketlere ihale yağdırıyor

MHP’li Aliağa Belediyesi’nde kent konseyi üyesi Ali Rahman Tekinay, şirketini kurduktan bir ay sonra ihale toplamaya başladı.

Canan Kaftancıoğlu’yla kapı kapı dolaştık

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hane ziyaretlerine eşlik ettik. Çat kapı gidilen ziyaretlerde vatandaşların tepkilerini gözlemledik.

Yargıtay üyeleri anlattı: Hakim ve savcılar AKP’den adaylık ‘kovalıyor’

Türkiye’de yargının siyasallaştığı tartışılırken yargı kulislerinde AKP’den vekil olmak isteyen bazı savcı ve hakimlerin partide tanıdıkları yöneticilere haber yolladığı konuşuluyor. Diken’e bilgi veren iki Yargıtay üyesi iddiaları dile getirirken, ulaştığımız AKP’li yöneticiler bunu ‘normal’ olarak nitelendiriyor.

Altun, Meclis’i beklememiş: ‘Sansür yasası’ için yönetmelik hazırlayıp para harcamış

İletişim Başkanlığı’nın AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele’ yasası Meclis’te kabul edilmeden kurduğu merkez için para harcadığı, işe eleman aldığı ve yönetmelik hazırladığı iddia edildi.

SGK düzenlemesi en ucuz ilacı ‘eşdeğer’ gösteriyor: ‘Hekimin tedavisine müdahale’

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayınladığı İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’ndeki ilacın etkisinin değil fiyatının esas alındığı düzenlemenin iptali için Danıştay’a dava açıldı.

Sermayeden Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına ‘beşli çete’ tuzağı iddiası

‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışması yürüten altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gösterilmesi ihtimali giderek güçlenirken, büyük sermaye sahibi çevrelerle ilişkili kimi grupların bu ihtimale karşı çeşitli hamlelere giriştiği iddia ediliyor.

İYİ Parti genel sekreteri: CHP’yle belediyede ittifak, Meclis’te işbirliği var

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, partilerinin HDP’ye bakış açısını ve kendi cephesinden arka planını, HDP’nin kapatılması halinde AKP’li siyasetçilerin yargılanacağı fikrinin nedenini, siyasette ‘operasyon’ iddialarını, CHP’yle ilişkilerini ve Sedat Bucak’la görüşmenin perde arkasını Diken’e anlattı.

Kılıçdaroğlu’na sunulan beş senaryo: Yalnızca birinde kazanmak mümkün

‘Altılı masa’ çalışmalarını sürdürürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimlere dair beş ayrı senaryo sunulduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’na sunulan senaryolardan yalnızca birinden ‘kazançlı’ çıkılırken geriye kalan senaryolar ‘cumhur ittifakı’ lehine işliyor.

Boğaziçi’ndeki veri skandalına adı karışan şirkete 717 bin TL’lik ihale

Boğaziçi Üniversitesi’nde idari ve akademik personelin kişisel bilgilerine ve üniversitenin yönetişim bilgilerine onaysız erişim yetkisi verilen KCA Danışmanlık şirketine 717 bin 500 TL’lik bir ihale daha verildi. Üniversitenin genel sekreterliği tarafından verilen ihale pazarlık usulü düzenlendi. Şirketin sahibi Elif Özbayram’ın ismi Türkşeker yolsuzluğuna karışmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Toprak: CHP önereceği adayı kendisi belirler

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak ardından Diken’e değerlendirmelerde konuştu. Toprak, Türkiye’nin ‘ittifakları da aşan bir sürece girdiğini’ söyledi.

Boğaziçi yönetimi, öğrenciler etkinlik düzenleyemesin diye fıskiyeleri açtı

Sinema kulübünün filmlerine sansür uygulayan ve kulüp yönetimini görevden alan Boğaziçi’nin ‘kayyım’ yönetimi şimdi de film gösterimi düzenlenemesin diye etkinlik bölgesinde fıskiyeleri açtı.

Kadıgil’den İmamoğlu tepkisi

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TBMM Genel Kurulu’nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar tepki gösterdi, başka hukuksuzları da hatırlattı.

MHP’li başkan, döneminde kurulan şirketlere ihale yağdırıyor

MHP’li Aliağa Belediyesi’nde kent konseyi üyesi Ali Rahman Tekinay, şirketini kurduktan bir ay sonra ihale toplamaya başladı.

17 diş hekimliği fakültesi profesörsüz eğitim veriyor

Türkiye’deki 104 diş hekimliği fakültesinden 17’inde tek bir profesör bile yok. Mevcut profesörlerin dağılımı da orantılı değil. Toplam 796 profesörün yüzde 70’i ise 17 fakültede öğrenci yetiştiriyor. Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Dt. Tarık İşmen, “Diş hekimi yetiştiren bazı fakültelerin eğitecek akademik kadrosu, laboratuvarları, pratik yapabilecekleri alanlar yok” dedi.

Mahkemenin ‘Dokunulmayacak’ dediği dere yok edildi

Rize’nin Ikizdere ilçesinde, iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın mahkemenin ‘dokunulmayacak’ dediği dereyi de yok ettiği ortaya çıktı.

İranlı kadınlar anlatıyor: Bu son bölüm olmayabilir ama kesinlikle son sezonları!

İranlı göçmen kadınlar, geniş çaplı protestoları ve yaşadıklarını anlattı: “İran’da bir duvar yazısı görmüştüm, beni çok etkilemişti: ‘Başıma bir şey gelse polisi nasıl arayabilirim ki? Polisin kendisi katil.’”

MEB, Erasmus için aktarılan 190 milyon avroyu ‘har vurup harman savurmuş’

Sayıştay’ın 2021 raporlarına göre Avrupa Birliği’nden Milli Eğitim Bakanlığı’na ‘Erasmus’ projeleri için aktarılan 190 milyon avroluk kaynak, bütçeye kaydedilmeden mevzuata aykırı bir şekilde ‘avans’ adı altında harcandı.