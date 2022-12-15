Kadıgil’den iktidara bol ‘ahmak’ vurgulu İmamoğlu tepkisi

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TBMM Genel Kurulu’nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar tepki gösterdi, başka hukuksuzları da hatırlattı.

Sera Kadıgil: Ahmak çabalar, iş olacağına varır. (TİP)

Kadıgil, konuşmasında İmamoğlu için ‘suç’ olarak değerlendirilen ‘ahmak’ kelimesini sıklıkla vurguladı.

Kadıgil’in konuşması şöyle:

*Bir halkın iradesini hileyle hurdayla, zorbalıkla yok edebilirsem muktedir olurum sanan ve tam da bu yüzden asla muktedir olmayanları kadim hikayesi bu.

*Muktedir olamıyorlar çünkü ne yaparlarsa yapsınlar herkesi susturamıyor, herkesi korkutamıyor. Bazen hala satın alamadıkları bir gazeteci çıkıp bozuyor oyunlarını, bazen eski bir işbirlikçileri. Kimi zaman halk tümden dikiliyor karşılarına kimi zaman daha 15’inde bir çocuk, çoğu zamansa kadınlar. Buna rağmen her fırsatta deniyor işte şansını…

Atalay ve Yapıcı hatırlatması

*‘Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemek ahmaklıktır’ diyor Einstein. Ama bu iktidar tekrar tekrar aynı yöntemleri deneyerek herkesi korkutmayı sanmaya devam ediyor.

*Bakın mesela 70’lik Mücella ablayı hapse tıkarsam kahkahasını gülüşünü çalarım sanmak ne kadar ahmakça değil mi oysa.

*Can Atalay’ı esir alırsam bile bile ölüme yolladığım madenciler avukatsız kalır sanmak, Selçuk Kozağaçlı’yı 1000 yıl hapisle ehlileştirebileceğini ummak, padişah grevinizi yasak ettim diye ferman çıkarttı diye Bekaert işçilerinin size boyun eğeceğini sanmak ahmakça.

*924 cumartesidir hiçbir iktidarın baş edemediği Cumartesi Anneleri’ni iki toma üç davayla sustururuz sanmak, adliye önlerini dar edersek Emine Şenyaşar, Mısra Öz, Gülsüm Elvan davalarından vazgeçer sanmak ahmakça.

‘Boyun eğilir sanmak ahmakça’

*İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarsak kadınlar kırar dizini oturur, erkeklerini özünden çıkmazlar, katledilen kardeşlerin hesabını sormazlar sanmak, Anayasa’ya ‘sapkın’ diye yazarsak LGTBİ+’lar bir anda ortadan yok olur diye ummak, siyasal islamın getirdiği anlayışa boyun eğilir sanmak bir hayli ahmakça.

*Bir elektrik, su faturasıyla alevilerin eşit yurttaşlık talebini satın alırım sanmak, kızına yakaran bir annenin dilini bile sansürlerken o karanlık gündüz programlarınız çıkıp bu ülkede hala “Kürt sorunu yok“ diye masal anlatmak ahmakça.

Çocuk istismarı

*Altı yaşında bir kız çocuğunun 20 yıl boyunca sistematik tecavüze uğradığını bilen tam iki yıl boyunca bugüne kadar istismarcıların elini kolunu sallayarak gezmesini seyreden, bir çocuk istismarcısıyla yaşayan 17 yaşındaki kız kardeşinin izini bile sürmeyen, buna rağmen hala koltuğunda oturan bir de utanmayan bizden alkış bekleyen bir aile bakanımızın olması baya ahmakça.

*Bugün daha bir grup sarıklı tecavüzcüsünü size harcatmayız diye sahip çıkmak için eylem yapabilirken, bunca şerefsizliğin tarikatlarla ve cemaatlerle olmadığını savunmak ahmakça.

‘Halk bizi izleyecek sanmayın’

*Ne yaptı bu hakim… İBB başkanına Süleyman Soylu’ya “Ahmak” dediği için YSK üyelerine hakaret etmekten ceza verdi. İstanbullunun oyuyla bir kez değil, iki kez seçilen İmamoğlu’na siyasi yasak getirebilirim sandı… Ahmaklık diyorduk ya… Bakın İstanbul seçimlerini “Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu” diye iptal ettirip 800 bin oy fark yemenizin daha üstünden dört yıl geçmemişken… Ya sizin reisiniz 30 yıl bir şiir okuduğu için yattığı o dört aylık hapsin ekmeğini hala azimle yerken İmamoğlu’nu hapse attırmaya çalışmak sizce de çok ahmakça değil mi?

*İBB başkanını saray yargısı eliyle diskalifiye ederim sanmak, sonra da bu halk çekirdek çitleyip bizi izleyecek sanmak bence baya ahmakça.

‘Ahmak çabalar, iş olacağına varır’

*Sandıkta dizlerini titreteni yargı freniyle durdurabilirim sanmak, misal Demirtaş’ın zekasına, inadına, neşesine ket vururum sanıp kainat iletişim başkanlığınıza karşı bir garip kettle’a yenilmek, sonra da azimle aynı şeyleri denemek ahmaklıktır arkadaşlar.

*Hani diyordu ya sevgili Ahmet Kaya, nerden baksan tutarsızlık nerden baksan ahmakça.

*Ama en güzelini atalar söylemiş, ahmak çabalar, iş olacağına varır.