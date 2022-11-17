Kılıçdaroğlu’na sunulan beş senaryo: Yalnızca birinde kazanmak mümkün

ALTAN SANCAR

‘Altılı masa’ çalışmalarını sürdürürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimlere dair beş ayrı senaryo sunulduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’na sunulan senaryolardan yalnızca birinden ‘kazançlı’ çıkılırken geriye kalan senaryolar ‘cumhur ittifakı’ lehine işliyor.

Fotoğraf: Reuters

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu ‘altılı masa’ 28 Kasım’da anayasa değişikliğine ilişkin hedeflenen maddeleri kamuoyuyla paylaşacak. Öte yandan masanın ortak aday ve seçimlere nasıl gireceğine ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Bu bağlamda CHP lideri Kılıçdaroğlu’na seçimlere ilişkin simülasyonlar ve beş ayrı senaryo sunulduğu öğrenildi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre ana muhalefet liderine sunulan beş senaryonun yalnızca biri ‘altılı masa’nın hedeflerine ulaşmasını sağlıyor.

Senaryolara göre ortak aday ve liste, masayı hedeflere ulaştırıyor. Meclis veya cumhurbaşkanlığından yalnızca birinin kazanılması halindeyse erken seçim kaçınılmaz görünüyor.

CHP’lilerin aktardığına göre Kılıçdaroğlu’na sunulan senaryolar şöyle:

Senaryo 1: Ortak aday ve ortak listeyle iktidar

Ortak aday ve ortak liste: Kılıçdaroğlu’na sunulan ve ‘altılı masa’nın kazançlı çıktığı tek senaryoya göre masanın ortak bir aday belirlemesi ve belirli seçim bölgelerinde ortak listelerle seçime girilmesi gerekiyor. Bu senaryoda ortak aday için partiler birlikte çalışma yürütüyor ve liderler bazı seçim bölgelerinde ortak mitingler düzenliyor. Partiler aynı zamanda bu seçim bölgelerinde ortak listelerle seçimlere katılıyor. Simülasyonlara göre bu senaryoda ortak aday seçimi kazanırken Meclis’te çoğunluk sağlanıyor.

Senaryonun farklı alt başlıklarıyla hangi seçim bölgelerinde nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi için çalışmalar ve simülasyonlar düzenlenmesi öngörülüyor.

Senaryo 2: Topal ördek ve erken seçim

Ortak aday, bağımsız listeler: İkinci senaryoda partiler ortak aday belirlerken seçimlere ortak listeyle girilmiyor. Bu senaryoda ortak aday küçük bir farkla cumhurbaşkanı seçilirken Meclis’te çoğunluk sağlanamıyor. Bu durumda yargı ve bürokraside ağırlık ‘cumhur ittifakı’ndan yana olduğu ve Meclis’te kanun oluşturacak çoğunluk olmadığı için ülkeyi yönetmek zorlaşıyor. Kararnamelerle kısmi düzenlemelere gidilse de bunların da yargıdan dönme ihtimali bulunuyor. Bu senaryonun sonunda kısa sürede erken bir seçim gerçekleşmesi olası görünüyor.

Senaryo 3: ‘Cumhur’ yeniden iktidar

Masa dağılıyor: CHP liderine sunulan bu senaryo en olumsuz sonuçları içeriyor. Masadan ortak aday ve ortak liste kararı çıkmıyor. Partiler ayrı listelerle seçime girerken aynı zamanda kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla seçime katılıyor. Bu senaryonun sonucunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seçilirken AKP ve MHP Meclis’te çoğunluğu elde ediyor.

Senaryo 4: Masa bölünse de iktidar Erdoğan

Masadan farklı ittifaklar ve farklı adaylar çıkıyor: ‘Altılı masa’da yer alan partilerden bazıları, masadan ayrılarak yeni bir ittifak kuruyor. Bu ittifaka farklı partiler de dahil ediliyor. Bu ittifak aynı zamanda ortak bir aday çıkarıyor. Masada kalan partiler de ortak liste ve ortak adayla seçime giriyor. Bu senaryoda belirleyici unsurlardan biri HDP olsa da nihayetinde Meclis’te çoğunluk sağlanamıyor ve Erdoğan yeniden seçiliyor.

Senaryo 5: Meclis’te çoğunluk anayasaya yetmiyor, Erdoğan cumhurbaşkanı

Ortak liste, birden fazla aday: Bu senaryoda Meclis’te çoğunluk elde edilse de anayasa yapacak kadar vekil elde edilemiyor. Bu senaryoda cumhurbaşkanlığını Erdoğan kazanırken, anayasa değiştirilemediği için mevcut sistemde yönetim devam ediyor. Meclis’te kanun yapmak mümkün olsa da karşılığında kararnamelerle sürece müdahale eden bir Erdoğan faktörü ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu’na sunulan senaryoya göre bu senaryoda da beş yıl tamamlanmadan erken seçim öngörülüyor.