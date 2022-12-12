MHP’li başkan, döneminde kurulan şirketlere ihale yağdırıyor

BİLAL ÇELİK

MHP’li Aliağa Belediyesi’nde kent konseyi üyesi olan Ali Rahman Tekinay, şirketini kurmasının üzerinden iki ay bile geçmeden belediyeden ihaleleri toplamaya başladı.

15 Ekim 2020’de kurulan şirket, kurulduktan bu yana dört ihaleden toplamda 24,5 milyon lira topladı.

Diken, MHP’li Serkan Acar yönetimindeki belediyenin daha önce de 22 Ekim 2020’de kurulan ‘Artife’ isimli şirkete kısa sürede 14 ihale verdiğini ortaya çıkarmıştı.

MHP’li Acar, döneminde kurulan bir şirkete daha ihale yağdırdı. (Aliağa Belediyesi)

MHP’li Acar, 2019 seçimlerinde AKP’nin de bileşeni olduğu ‘cumhur ittifakı’ndan Aliağa belediye başkanı seçildi.

Aliağa Belediyesi, ‘21b’ maddesini kullanarak sık sık ihaleler düzenliyor. Bu madde üzerinden ihaleler, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından önemli olan, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından aciliyet gerektirendurumlar gerekçe gösterilerek yapılıyor.

Daha önce Ekim 2020’de kurulan bir şirkete iki yılda 14 ihale verdiği ortaya çıkan belediye bu kez de kent konseyi üyelerinden Ali Rahman Tekinay’a ihale yağdırdı.

Tekinay’ın şirketi daha iki ayı doldurmadan 11 Aralık 2020’de ihale almaya başladı.

Son dört ihalede belediyedeki işlerden 24,5 milyon lira kazanan Tekinay’a verilen ihaleler şöyle:

‘Aliağa Çanakkale Yolu Katlı Kavşak Projesi Su Köprüsü, Antik Sütun ve Peyzaj Çalışmaları Yapılması İşi’ ihalesine tek başına girerek 8 milyon 926 bin liraya aldı. Yine bu iş için açılan ihaleye katılan Tekinay, bu kez 14 milyon liralık bir teklif vererek kazandı.

Tekinay’ın ‘İkiay’ adlı şirketi, granit küp taş alımı, bitki alımı ve kıyafet alımı gibi ihaleleri ‘pazarlık’ usulüyle sırasıyla, 701 bin lira, 390 bin lira ve 224 bin liraya aldı.

Sermaye iki yılda 200 binden 15 milyon liraya çıktı

Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki bilgilere göre 15 Ekim 2020’de 200 bin lira sermayeyle kurulan söz konusu şirket, sermeyesini 1 Kasım 2021’de 1 milyon liraya, 22 Eylül 2022’deyse 15 milyon liraya çıkardı.

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Acar yönetimindeki belediye, 22 Ekim 2020’de kurulan ‘Artife İnşaat Yapı Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne kurulduktan iki ay sonra ihale yağdırmaya başladığı ortaya çıkmıştı. Şirketin, belediyeden aldığı son ihaleyse atlarla terapi yapılacak bir merkezin 4 milyon liralık kaba inşaat işi oldu. Sirket belediyeden toplamda 14 ihale aldı. Bunların 13’ü tartışmalı ‘pazarlık’ usulüyle düzenlendi, biri ‘istisna’yla verilmişti.