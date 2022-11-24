Bir şirket profili: Seçimden sonra kuruldu, MHP’li belediye iki yılda 14 ihale yağdırdı

BİLAL ÇELİK

İzmir’in Aliağa ilçesinde MHP’li Serkan Acar yönetimindeki belediye, 22 Ekim 2020’de kurulan ‘Artife İnşaat Yapı Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne kurulduktan iki ay sonra ihale yağdırmaya başladı.

Şirketin, belediyeden aldığı son ihaleyse atlarla terapi yapılacak bir merkezin 4 milyon liralık kaba inşaat işi oldu.

Şirket belediyeden toplamda 14 ihale aldı. Bunların 13’ü tartışmalı ‘pazarlık’ usulüyle düzenlendi, biri ‘istisna’yla.

Şirketin, kurulduktan bu yana sadece Aliağa Belediyesi’nden ihale alabilmesiyse dikkat çeken diğer konular arasında.

MHP’li Acar, hipoterapi merkezinin kaba inşaatına 4 milyon lira harcadı (Aliağa Belediyesi)

MHP’li Acar, geçtiğimiz 2019 seçimlerinde AKP’nin de bileşeni olduğu ‘cumhur ittifakı’ndan Aliağa belediye başkanı seçildi.

13 ihalenin gerekçesi ‘olağanüstü durum’

Seçimlerden sonra kurulan ‘Artlıfe’ son iki yılda belediyeden toplamda 14 ihale aldı, 13’ü Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı ‘21b’ maddesi üzerinden verildi.

Bu madde üzerinden ihaleler, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından önemli olan, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından aciliyet gerektiren durumlar gerekçe gösterilerek yapılıyor. Kalan diğer ihaleyse şirkete ‘istisna’ usulüyle verildi. Burada şirket, ‘ağaç alımı’ ihalesini 750 bin liraya kaptı.

Son ihale: Hipoterapi merkezi

Belediyenin çıktığı son ihaleyse atlarla terapi uygulanması için kullanılan ‘hipoterapi merkezi’ oldu. Şirket, bu ihaleyi yine ‘pazarlık’ usulüyle tek başına girerek 4 milyon liraya aldı.

İhale alabildiği tek kamu kurumu Aliağa Belediyesi

İhaleleri kimi zaman düşük teklif vererek, kimi zamansa tek başına teklif vererek alan şirket, kurulduktan bu yana belediyeden 9 milyon liralık iş aldı. İki yıllık ömründe sadece Aliağa Belediyesi’nden ihale alabildi.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndaki (EKAP) bilgilere göre şirketin aldığı ihaleler şöyle: