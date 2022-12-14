Boğaziçi’ndeki veri skandalına adı karışan şirkete 717 bin TL’lik ihale

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nde idari ve akademik personelin kişisel bilgilerine ve üniversitenin yönetişim bilgilerine onaysız erişim yetkisi verilen KCA Danışmanlık şirketine 717 bin 500 TL’lik bir ihale daha verildi. Üniversitenin genel sekreterliği tarafından verilen ihale pazarlık usulü düzenlendi. Şirketin sahibi Elif Özbayram’ın ismi Türkşeker yolsuzluğuna karışmıştı.

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Boğaziçi Üniversitesi’ne Üsküdar Belediyesi’nden getirilen ve 2014 yılında İzmir’de yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan Faruk Yakaryılmaz, göreve başladıktan dört gün sonra iş ilanı açmıştı.

Yakaryılmaz, açtığı eleman alım ilanında KCA Danışmanlık firmasında çalışan Taha Eligüzel’i işe almış, Eligüzel yönetmeliğe aykırı bir şekilde genel sekreterlikte çalıştırılmaya başlamıştı. Ayrıca, kapatılan İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi’nin misafirhanesi Eligüzel için lojmana dönüştürülmüştü. İsmi geçen KCA Danışmanlık şirketi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yönetişim danışmanlığı ihalesini de almıştı.

KCA Danışmanlık şirketinin sahibi Elif Özbayram’ın aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi güney kampüsteki çimlerde gerçekleşen ve Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen iftarı da organize etmişti.

Adrese teslim ihale

Özbayram’ın şirketi bugünlerde Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliği’nden aldığı ihaleyle gündemde. 28 Kasım’da imzalanan sözleşmeye göre ihalenin bedeli 717 bin 500 TL. ‘İdari Birimlere Yönelik Strateji Yol Haritasının Belirlenmesi ve Süreç Analizi Çalışması ile Kurumsal Risk ve Kurumsal Performans Yönetim Sisteminin Kurgulanması Projesi Hizmet Alımı İşi‘ adını taşıyan ihalenin süresi altı ay. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin ‘f’ bendine göre pazarlık usulüyle düzenlenmiş. Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda ihale kapsamında yapılacak işin ayrıntısına dair bilgiler yer almıyor, ancak ihaleye yalnızca bir şirket tarafından teklif verildiği görülüyor.

Kanun ve yönetmeliğe uygun değil

Oysa, söz konusu ‘hizmetin alınmayacağı’, ‘Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 64’üncü maddesinde hükme bağlanmış. Maddede şu ifadeler yer alıyor: “Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ihaleye davet edilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda ihale iptal edilir.”

Hizmetin alındığı şirket KCA, bir danışmanlık firması. Hizmet alımının içeriği danışmanlık hizmetiyse de söz konusu ihale yine geçersiz sayılıyor. Kamu İhale Kanunu’nun ‘Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler‘in düzenlendiği beşinci bölümünde de şu ifadeler yer alıyor: “İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz.”

Türkşeker yolsuzluğu

Şirketin sahibi Elif Özbayram, Ekim 2020’de Türkşeker Tarım ve Gıda A.Ş.’de çalışıyordu. Türkşeker Tarım A.Ş.’de şaibeli arpa ve buğday satışını Ağustos 2021’de Milli Gazete gündeme getirmişti. Habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde Vakıf Katılım Bankası’na ait olmak üzere Türkşeker bünyesinde kurulan Türkşeker Tarım, çiftçiden aldığı ürünleri yem, un ve makarna firmalarına dengeli bir şekilde satmak yerine hiçbir duyuru yapmadan belirli firmalara satmıştı. Böylece şirketin milyonlarca liralık zarara uğratıldığı belirtilmişti.

Nepotizm iddiası

Söz konusu yolsuzlukla ilgili Tarımdan Haber internet sitesindeki yorumlarda Elif Özbayram’ın ismi de geçiyor. Türkşeker Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan’ın Türkşeker Tarım A.Ş.’in genel müdür koltuğuna Ercan Yeşilyurt’u getirdiği, Özbayram’ın da Yeşilyurt’un yardımcısı olduğu belirtildi. Özbayram’ın “yeğenini Konya Çiftçi İletişim Ofisi’nde işe başlattığı, erkek kuaförünü koordinatör yaptığı, üretim müdürü olarak da emekli bir polisi atadığı” iddialar arasında yer alıyor.