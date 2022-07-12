Boğaziçi’ndeki veri skandalında yeni iddia: Şirketin yöneticisi de yolsuzluğa karışmış

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrenci, mezun, akademisyen ve idari personelinin kişisel bilgilerine onaysız erişim yetkisi verilen KCA Danışmanlık’tan Elif Özbayram’ın Türkşeker yolsuzluğuna karıştığı iddia edildi.

Özbayram’ın buğday, nohut ve mısır satışında kamunun milyonlarca TL zarara uğratıldığı belirtilen Türkşeker Tarım A.Ş.’ye yakınlarını işe başlattığı öne sürülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Üsküdar Belediyesi’nden getirilen ve 2014 yılında İzmir’de yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan Faruk Yakaryılmaz, göreve başladıktan dört gün sonra danışmanlık ihaleleri açmıştı.

İhale alan şirketler Beyaz.net, KCA Danışmanlık ve Eurosis Consulting’e Boğaziçili öğrenci, mezun, akademisyen ve idari personelin kişisel bilgilerine izinsiz erişim izni verilmişti.

Çimlerdeki iftar

Danışmanlık ihalesini alan KCA Danışmanlık şirketinin yöneticisi Elif Özbayram. İddiaya göre, Özbayram aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi güney kampüsteki çimlerde gerçekleşen ve Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen iftarı da organize etti.

Bakanlıklara danışmanlık yapmış

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, KCA Danışmanlık şirketinin kurucusu Elif Tuza. Tuza, Özbayram’ın evlilik soyadı. İnternet sitesindeki bilgilere göre ise Özbayram, geçmişte Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Konya Şeker, Soma Termik Santral’in aralarında bulunduğu 19 şirketin çatı kuruluşu Anadolu Birlik Holding, Çanakkale Seramik, Turkcell ve Digiturk’e de danışmanlık yapmış.

Özbayram’ın özgeçmişinin olduğu bu sitede son iş deneyiminin Ekim 2020’de Türkşeker Tarım ve Gıda A.Ş. olduğu görülüyor.

Türkşeker Tarım A.Ş.’de şaibeli arpa, buğday satışını Ağustos 2021’de Milli Gazete gündeme getirmişti. Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde Vakıf Katılım Bankası’na ait olmak üzere Türkşeker bünyesinde kurulan Türkşeker Tarım, çiftçiden aldığı ürünleri yem, un ve makarna firmalarına dengeli bir şekilde satmak yerine hiçbir duyuru yapmadan belirli firmalara satmıştı. Böylece şirketin milyonlarca liralık zarara uğratıldığı belirtilmişti.

Kuaförü koordinatör, polisi üretim müdürü yapmış

Söz konusu yolsuzlukla ilgili Tarımdan Haber internet sitesinde yapılan yorumlarda Elif Özbayram’ın ismi de geçiyor. Türkşeker Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan’ın Türkşeker Tarım A.Ş.’in genel müdür koltuğuna Ercan Yeşilyurt’u getirdiği, Özbayram’ın da Yeşilyurt’un yardımcısı olduğu belirtildi. Özbayram’ın “yeğenini Konya Çiftçi İletişim Ofisi’nde işe başlattığı, erkek kuaförünü koordinatör yaptığı, üretim müdürü olarak da emekli bir polisi atadığı” iddialar arasında yer alıyor.

Halkın Kurtuluş Partisi, Türkşeker A.Ş.’deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunsa da bugüne kadar adli bir soruşturma başlatıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.

‘Boğaziçililerin bilgilerini erişime açan rüşvet şüphelisi müdür’ haberimize sansür!