Boğaziçi’ndeki veri skandalı: Bilgi İşlem çalışanlarının bilgisayarlarına el kondu

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nde dört akademisyenin ortaya çıkardığı veri güvenliği skandalında rüşvet şüphelisi Faruk Yakaryılmaz’a bağlı olan Bilgi İşlem Merkezi çalışanlarının dört akademisyenle toplantısından sonra, akşam geç saatlere kadar Yakaryılmaz ve Yapı İşleri Daire Başkanı Melih Soner Kural tarafından merkezde alıkonulduğu öğrenildi.

Fotoğraf: Facebook

Aynı çalışanlar daha sonraki günlerde gece yarısı ofise çağırılarak bilgisayarlarına Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından el kondu. El konulan harddisklerin imajı alınırken Yakaryılmaz’ın polisleri yönlendirdiği belirtildi. Çalışanların hakkında ‘yetkisiz kişilere evrak vermek’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli dört akademisyen iktidar yanlısı gazeteler tarafından fotoğrafları kullanılarak hedef gösterilmişti. Haberlerde akademisyenlerin ‘Bilgi İşlem Merkezi’ni (BİM) basarak bazı evrakları gasp ettiği’ iddia edilmişti.

Üniversitenin Bilgi Teknolojileri Kurulu üyeleri olan akademisyenler, yazılanların aksine merkezde bir bilgi güvenliği zaafiyeti tespit etmiş, akademisyen, mezun, öğrenci ve idari personelin kişisel bilgilerinin rızaları alınmadan üçüncü kişilere açıldığını belirlemişti.

Kurul üyeleri bunun üzerine 10 Haziran Cuma günü öğleden sonra hiçbir haber verilmeden rektörlük tarafından görevden alındı, ardından kurul lağvedildi. Akademisyenler hakkında önce üç ay süreyle üniversiteden uzaklaştırma kararı verildi. Daha sonra bu karar eski Bilgi İşlem Müdürü Prof. Dr. Tuna Tuğcu dışındaki üç akademisyen için kaldırıldı.

Bunlar yaşanırken 11 Nisan 2022’de Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na Üsküdar Belediyesi’nden getirilen Faruk Yakaryılmaz’ın İzmir’de ‘imbat dalgası’ ismiyle Liman İşletmeleri’ne düzenlenen operasyonda 10 Ocak 2014’te tutuklandığı ortaya çıktı.

Yakaryılmaz göreve getirildikten dört gün sonra iki eleman alımı için ilana çıktı. Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü’ne Eyüp Belediyesi’nden Necip Aslan alındı. Aslan, Eyüp Belediyesi’nden önce de Pendik Belediyesi’nde çalışmıştı.

Matematik merkezi sekreterin sekreterine verildi

İşe alınan diğer kişi de 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Abdurrahman Taha Eligüzel’di. Eligüzel, sistem uzmanı olarak işe alınmıştı, işe giriş şartları arasında üç yıl bilişim personeli olarak çalışma şartı vardı. Bununla birlikte Bilgi İşlem Merkezi’ne bağlı bir birimde çalışma zorunluluğu varken üniversitenin genel sekreteri olan Hasan Fehmi Topal’a sekreter yapıldı.

Topal’ın Eligüzel dışında üç sekreteri daha bulunuyor. Sekreterlere Boğaziçi Üniversitesi’nin lojmanları tahsis edildi. Eligüzel için ayrılan lojmansa 24 Mayıs 2022’de anahtarları değiştirilerek kapatılan İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi’nin (İMBM) misafirhanesiydi. İMBM, Eligüzel için lojmana dönüştürüldü.

Rektörlükten lojman düzenlemesi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 18 Mayıs 2022’de lojmanlarla ilgili yönetmelikte düzenleme yaptığına ilişkin bir duyuru yaptı. Düzenlemenin ‘uygulamadaki aksaklıklarla mevzuata uygunluk noktasındaki eksikliklerin giderilmesi, lojman tahsislerinde sürdürülebilir, şeffaf ve adil bir paylaşımın yapılması amacıyla’ yapıldığı söylendi. Düzenlemeye göre, toplam 208 lojmanın 81’inin göreve özgü, 51’i de Kamu Konutları Yönetmeliği ekinde unvanı bulunmayan personellere yani 10 hizmetli, dört güvenlik görevlisi, iki bahçıvan ve bir şoföre tahsis edildi.

Mevcut lojman tahsislerini ‘mevzuata ve hakkaniyete aykırı’ olarak tanımlayan düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz Uçaksavar Kampüsü’ndeki lojmanlarımızla ilgili 2012 ve 2022 yıllarında verilmiş olan ‘depreme dayanıksız yapı’ raporları nedeniyle ilgili lojman binalarımız yıkılarak, yerine daha fazla sayıda depreme dayanıklı yeni ve modern lojman binalarımızın yapımı için çalışmalar başlatılmıştır. İnşaat çalışmalarının süreceği bu dönemde ilgili lojmanların kullanılamayacak olması, zorunlu olarak lojman sayımızı 208’den 103’e düşürecektir.

Bu çerçevede, Uçaksavar Kampüsü’ndeki lojman binalarımızın yeniden yapılarak hizmete alınması sonrası sıra tahsisli lojmanlarımızın yüzde 85’i akademik personelimize, yüzde 15’i idari personelimize ayrılacaktır. Akademik personelimiz için ayrılan lojmanlarımızın yüzde 80’i de daha önce olduğu gibi yeni akademik personelimize, yüzde 20’siyse kadro tarihi üç yılı geçmiş olan akademik personelimize sıra ile tahsis edilecektir. Sıra tahsisli lojmanlarımızın tahsis işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde tüm personele ilan edilip talepler toplanarak, kişinin konut başvuru cetveline göre elde edeceği puan sırasına göre beş yıl için yapılacaktır.”

Rektör yardımcısının şoförüne de lojman

Rektörlük, yönergeden sonra 58 kişinin ‘yer olmadığı’ gerekçesiyle 7 Ağustos’a kadar lojmanları boşaltmasını istedi. Bu gelişmeden sonra rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu’nun şoförüne lojman tahsis edildiği iddia edildi. Oysa rektör yardımcılığı bir makam olmadığı için buraya bağlı çalışanların lojmanda kalma hakkı bulunmuyor. Kumbaroğlu’nun rektör yardımcılığı dışında lojman komisyon başkanlığı şapkası da bulunuyor.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda çalıştırılmak üzere bir sözleşmeli personeli alacak. Duyuruda ‘kamu kurumlarının bilgi işlem departmanlarında şube müdürü, şef, koordinatör vb. eşit pozisyonlarda çalışmış olmak‘ şartı aranıyor. Daha önceki ‘büyük ölçekli bilişim personeli‘ alımların hiçbirinde bu şarta rastlanılmadığı belirtiliyor. İşe alınacak kişiye 45 bin 952 TL’ye kadar aylık maaş verilecek.