MEB, Erasmus için aktarılan 190 milyon avroyu ‘har vurup harman savurmuş’

BİLAL ÇELİK

Sayıştay’ın 2021 raporlarına göre Avrupa Birliği’nden Milli Eğitim Bakanlığı’na ‘Erasmus’ projeleri için aktarılan 190 milyon avroluk kaynak, bütçeye kaydedilmeden mevzuata aykırı şekilde ‘avans‘ adı altında harcandı.

Haracamalar için istenen kanıtlayıcı belgeleriyse bakanlık sağlamakta zorlanmış.

Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği Eğitim, Gençlik ve Spor Programı (Erasmus+ Programı) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşra birimlerine 2021’de 2 bin 100 proje için 190 milyon avroluk bir kaynak aktarıldı. Bu kaynaklarla, öğrenci ve öğretmenlere öğrenme hareketliliği, mesleki eğitim, staj programı ya da farklı ülkelerle stratejik ortaklık deneyimi sağlayan projelerin geliştirilmesi amaçlanıyordu.

Sayıştay raporlarına göre bu kaynakların harcanmasında birden fazla usulsüzlük tespit edildi.

Raporda paraların muhasebe sistemi dışında doğrudan özel hesap açarak projelerin yürütüldüğü ve paraların topluca hesaplara aktarıldığı belirlendiği belirtildi.

‘Avans’ diye aktarmışlar

Açılan bu hesaplara aktarılan paralarınsa ‘avans‘ adı altında bütçeden çıkarılarak takibi zorlaştırılırken, belirlenen projeler bitmesine rağmen hesaplar kapatılmayarak para çekmenin sürdürüldüğü görüldü.

Ayrıca açılan bu hesaplardan birden fazla kişiye para çekme yetkisi tanındığı kaydedildi.

Öğrenci ve öğretmenlerin yurt dışı giderleri için harcanması gereken fakat mevzuata aykırı yapılan işlemler için Sayıştay’ın istediği belgeler Milli Eğitim Bakanlığı’nca tam sağlanamadı.

Kanıt için sunulan belgelerin eksikliğine dikkat çekilen raporda, “Verilen avansların hesaplanması için sunulan belgelerin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile uyumlu ve harcamayı kanıtlayıcı nitelikte değil” dendi.

Piyasa araştırılmamış

Raporda, bu paraların kullanılması sırasında herhangi bir piyasa araştırması yapılmadığı, ‘iyi’ veya ‘en düşük fiyatlı’ teklifin değerlendirilmediği de belirtildi. Ayrılan paraların usulsüzce ve verimsizce kullanıldığı kaydedildi.