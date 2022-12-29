Kuştepe’de bir gün: Kulelerin gölgesinde derin yoksulluk, suç, uyuşturucu

Kuştepe, İstanbul’un merkezlerinden Mecidiyeköy Meydanı’na sadece 500 metre mesafede bir mahalle. Ama merkezdeki ve mahalledeki iki yaşam birbirine bu kadar yakın değil.

Yaklaşık 17 bin kişilik bu mahalle, derin yoksulluk ve yüksek oranda uyuşturucu kullanımıyla dikkat çekiyor.

Kuştepe sokaklarını dolaşarak, evlere girerek, mahalle sakinleriyle konuşarak nabız tutmaya çalıştık.

Mahalle sakinlerinin hemen hepsi kazandıkları düşük ücretlerle veya belediye ve benzeri kuruluşlarından aldıkları desteklerle yaşamlarını devam ettiriyor. Sağlık sorunu yaşayanlar tedavilerini karşılamakta zorlanıyor, çocuklar da çok kısıtlı imkanlara sahip.

Konuştuğumuz CHP Kuştepe mahalle temsilcisi Sevgi Aydın, Kuştepeli ve mahalle sakinlerini yakından tanıyan bir isim. Aydın’a göre bölgedeki sorunlar kısa vadeli yöntemlerle çözülmeye çalışılsa da asıl çözüm uzun vadeli planlardan geçiyor.

Detaylar video haberimizde.

Haber – Kamera – Kurgu: Aytuğ Özçolak

