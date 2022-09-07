Altun, Meclis’i beklememiş: ‘Sansür yasası’ için yönetmelik hazırlayıp para harcamış

ALTAN SANCAR

İletişim Başkanlığı’nın AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele’ yasası Meclis’te kabul edilmeden kurduğu merkez için para harcadığı, işe eleman aldığı ve yönetmelik hazırladığı iddia edildi.

CHP’li Özgür Özel buna tepki göstererek “Fahrettin Altun, AK Parti ve MHP’nin vekillerini kurşun asker olarak görüyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Cumhur ittifakının sosyal medyada ‘dezenformasyonla mücadele’ edeceğini söyleyerek hazırladığı kanun teklifinin görüşmeleri yeni yasama dönemine bırakılmıştı. Komisyonda kabul edilen kanun teklifini gazetecilik örgütleri ve muhalefet ‘sansür yasası’ olarak adlandırmıştı. Kamuoyu tepki göstermiş, gazeteciler eylemler düzenlemişti ve teklif TBMM Genel Kurulu’na gelmeden yeni yasama dönemine bırakılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yse geçen günlerde teklifin bir an evvel yasalaşmasını istemişti.

Meclis’te bunlar yaşanırken, İletişim Başkanlığı bünyesinde ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ kurulduğu açıklanmıştı. Bu adımı sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un merkez için bütçesini kullandığı, işe eleman aldığı ve merkeze ilişkin yönetmelikler hazırlattığı iddia edilmişti.

‘Teklif kabul edilmeden çalışmalara başladı’

İddiaları doğrulayan ve kendilerine de böyle bilgiler geldiğini dile getiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kanun teklifi görüşmelerinin Fahrettin Altun’un muhalefetine rağmen ertelendiğini söyledi.

Özel, AKP içinde bir grubun yasanın kendilerine de zarar vereceğini aktardığını, ama MHP ve Altun’un ısrarcı olduğunu dile getirdi.

Özel’in verdiği bilgiye göre, teklif kabul edilmeden Altun çalışmalara başladı: “Fahrettin Altun yazın durmadı ve kendisi sanki kanun çıkmış gibi hazırlıklarını yaptı. Bir yandan yönetmelik hazırladığı, ikincil ve üçüncül mevzuat çalışmalarını yaptıklarını da duyuyoruz. Yasa çıktığında hazır olmak istiyorlar. Çünkü kaybedecek zamanları yok. Bu yasayı önümüzdeki seçim sürecinde bir sansür yasası olarak kullanacaklar. Fahrettin Altun’un yaptığı iş, milli iradeye saygısızlık. AK Parti ve MHP’nin vekillerini kurşun asker olarak görüyor ve ‘Saraydan talimat gelince bunlar ellerini kaldırırlar, bu yasayı çıkarırlar’ deyip kanuni altyapısı henüz hazır olmamasına rağmen diğer hazırlıkları yapıyor. Hatta para harcıyor, birim kuruyor. Bunların hiçbirisi kanuni ve hukuki değil.”

‘Sansürü AA üzerinden uyguluyor’

Altun’un sansürü Anadolu Ajansı üzerinden uyguladığını söyleyen Özel, basın açıklamalarında karşılaştığı durumu anlattı: “Meclis’te basın toplantısı yapıyorum ve Anadolu Ajansı açıklamayı takip ediyor. Tayyip Erdoğan’a laf ediyorum, belli bir ölçüde yer alıyor. Bahçeli’yi eleştiriyorum, belli bir ölçüde yer alıyor. Ama cümlenin içinde Fahrettin Altun varsa eskiden o kısım yer almıyordu. Şimdi bütün haber yer almıyor. Ajans haberi geçemiyor. Biz Fahrettin ‘altunmakas’ diyoruz. Sansürcü zihniyet, bunun hukuki altyapısını istiyordu ve bunun için kanun istiyordu. Ertelenme Fahrettin Altun’un muhalefetine rağmen yapıldı. AK Parti’nin duyarlı bazı milletvekillerinin bunun kendilerine zarar vereceğini söylemesi üzerine ertelendi.”

‘AKP’nin içinde rahatsızlık var’

Partisinin kanun teklifinin görüşmelerinde izleyeceği yola dair de bilgiler veren Özel, Meclis’te içtüzük yönünden tüm haklarını kullanacaklarını söyledi.

Kanun teklifi için MHP’nin AKP üzerinden baskı kurduğunu aktaran Özel şunları söyledi: “AKP’nin içinde rahatsızlık olduğu, MHP’nin talepkâr olduğunu biliyoruz. MHP bu meseleyi ortaya ne zaman çıkardı diye bakarsanız toplumsal tepkinin kendilerine yükseldiğini değerlendirdikleri dönemlerde bunu bir fırsata çevirmeye çalışıyorlar. MHP’nin baskıcı, sansürcü anlayışına AK Parti teslim olmuş görünüyor. Ekim geldiğinde halen bu haldeyse temmuzda ne yaptıysak aynı şeyi yaparız. Direnmeye devam ederiz. Yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi’ne götürürüz. Toplumsal olarak bütün muhalif kesimlerle birlikte oluruz. Onlarla işbirliği içinde oluruz.”