Yargıtay üyeleri anlattı: Hakim ve savcılar AKP’den adaylık ‘kovalıyor’

ALTAN SANCAR

Türkiye’de yargının siyasallaştığı tartışılırken yargı kulislerinde AKP’den vekil olmak isteyen bazı savcı ve hakimlerin partide tanıdıkları yöneticilere haber yolladığı konuşuluyor. Diken’e bilgi veren iki Yargıtay üyesi iddiaları dile getirirken, ulaştığımız AKP’li yöneticiler bunu ‘normal’ olarak nitelendiriyor.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ve pop şarkıcısı Gülşen’in tutuklanıp tahliye edilmesi yargıdaki durumu yeniden Türkiye’nin gündemine taşıdı.

Muhalefet kanadı yargının iktidardan talimat aldığını söylerken, AKP ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bu sözleri kesin bir dille reddediyor. Tüm bunlar olurken yargı kulislerinde çarpıcı bir iddia konuşuluyor.

Diken’e bilgi veren iki kıdemli Yargıtay üyesine göre hem Yargıtay’daki hem de birinci derece mahkemelerdeki hakimler ve bazı savcılar AKP’den milletvekili adayı olmaya hazırlanıyor.

Buna göre, milletvekili aday adayı hâkim ve savcıların göreve dönüşlerinin mümkün olmaması nedeniyle vekillik isteyen kimi hâkim ve savcılar AKP’li yöneticilerin ‘kapılarını şimdiden aşındırmaya’ başladı.

AKP’lilerle görüşen ve bunu çevrelerinde de dile getiren yargı üyeleri görevden istifa etmeden önce AKP’lilerden ‘seçilecek yerden adaylık garantisi’ istiyor. Yargıtay üyeleri kendi çevrelerinde bu konuda ‘garanti’ verilmiş kimsenin olmadığını ve bunun da ‘huzursuzluk’ yarattığını belirtiyor.

‘Mücadele’ erken başlamış

Adaylık tartışmalarının yargı kulislerinde geçmişte de olduğunu belirten kaynaklara göre, ‘listeye girme telaşı’ ilk defa bu denli erken başlamış. İddiaya göre adaylık düşünen bazı yargı üyelerinin yakın çevrelerine “Hiç olmadığı kadar başvuru olacak, bu nedenle mücadele erken başladı” sözleriyle girişimlerinin nedenini dahi açıklamış.

İddiaları sorduğumuz AKP’li bir yöneticiyse şunları dedi: “Seçim yarışına katılmak herkesin anayasal hakkı. Bize aday olma isteğini ileten çok sayıda bürokrat oluyor, fakat kimseye garanti verecek değiliz. Listelerimizi partimiz ve liderimiz belirler, seçmenimiz de karar verir.”

Yasa ne diyor?

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nun ek 7’inci maddesi adaylık için istifa eden kamu görevlilerinin durumunu düzeliyor.

Maddede şunlar kaydediliyor: “Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.”